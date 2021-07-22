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22.07.2021 20:56
Рубрика: Спорт

"Сочи" разгромил "Кешлю" в отборочном раунде Лиги конференций

Текст: Александр Ершов
В четверг вечером ФК "Сочи" в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА на своем поле победил азербайджанский клуб "Кешля" - 3:0 (1:0). Ответный поединок, который и определит, кто из соперников продолжит выступление в турнире, состоится в Баку 29 июля.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

С олимпийского стадиона "Фишт" для российских команд, проваливших два последних сезона в еврокубках, начинаются новые испытания, теперь уже в трех розыгрышах: к Лиге чемпионов и Лиге Европы добавилась и Лига конференций, в которой как раз дебютирует "Сочи".

Фото: РИА Новости
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Главный тренер "барсов" Владимир Федотов на предматчевой пресс-конференции признался, что практически ничего не знает о сопернике: "Кешля" для нас - полная неизведанность. Не удалось найти ни одного видео их товарищеских матчей. Информация есть только по новичкам".

А вот его азербайджанский коллега Санан Гурбанов, напротив, отметил, что хорошо изучил игру черноморской команды на предсезонном турнире, отметив ее организованность и дисциплину.

Даже без поддержки своих болельщиков (как уже сообщалось, региональный Роспотребнадзор и краевое министерство спорта запретили присутствие зрителей на стадионе "Фишт") хозяева сразу перевели футбольные действия на половину поля "Кешля". И уже на 10-й минуте сумели открыть счет. После подачи Нобоа углового с правого фланга новичок "Сочи", центральный бразильский защитник Родриго метров с семи головой послал мяч в сетку -1:0.

Но до конца первого тайма "барсам" больше пробить известного вратаря сборной Молдавии Намашко (Станислав поиграл в свое время и за несколько российских клубов) не получилось. Голкипер "Кешля" вытащил несколько сложнейших мячей, среди которых самыми опасными были удар Терехова с пяти метров и выстрел Цаллагова под перекладину с линии штрафной. Еще опасно били издали Нобоа и Юсупов (к сожалению один из лидеров команды из-за травмы уже на 28-й минуте покинул поле).

При этом гости не только оборонялись: техничные игроки "Кешли" при малейшей возможности контратаковали, а под занавес тайма Юнанов даже оказался с мячом на углу вратарской и едва не поразил ближний угол сочинских ворот.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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После перерыва "Сочи" основательно прижал гостей к их собственной штрафной, продолжая создавать момент за моментом. Однако провести столь нужный для противостояния из двух матчей еще один мяч никак не удавалось. В одних эпизодах "Кешлю" продолжал спасать Намашко, а когда голкипер уже никак не мог выручить, то на помощь приходила перекладина (в нее послал мяч головой центрфорвард хозяев Дуганджич).

И все-таки в середине тайма "Сочи" наконец-то удвоил свое преимущество. Это защитник азербайджанцев Бойович снес в своей штрафной Бурмистрова, а бесспорный пенальти реализовал Нобоа - 2:0, 67-я минута.

А в конце встречи "барсы" сумели довести свое преимущество до разгромного счета. Вышедший на замену Барсов после классной передачи справа от Нобоа послал мяч головой мимо голкипера - 3:0, 81-я минута.

Второй поединок "Сочи" и "Кешли" состоится в следующий четверг, 29 июля, на "АСК Арене" в столице Азербайджана Баку. Победитель этой дуэли (а "Сочи" теперь просто не имеет права им не оказаться) сыграет в третьем отборочном раунде Лиги конференций с кем-то из пары "Партизан" (Сербия) - "ДАК 1904" (Словакия).

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