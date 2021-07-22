Матч Лиги конференций между "Сочи" и "Кешля" пройдет без зрителей

На поединок второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сегодня вечером на олимпийском стадионе "Фишт" города-курорта встретятся команды "Сочи" и "Кешля" из Азербайджана, не будут допущены зрители. Об этом рассказали в пресс-службе "барсов".

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае матч "Сочи" - "Кешля" наш клуб вынужден провести без зрителей, - говорится в сообщении, помещенном клубом в соцсетях в четверг днем. - Данное решение принято на основании распоряжений от Роспотребнадзора Краснодарского края и миинистерства физической культуры и спорта края. Согласно этим документам, проведение матча в присутствии зрителей 22 июля невозможно".

В клубе заявили, что в ближайшее время будет опубликовано решение о компенсации причиненных болельщикам коллектива "неудобств и подробная инструкция по возврату денежных средств за билеты на этот матч". Мы приносим извинения за причиненные неудобства.

В "Сочи" пообещали, что "команда выйдет на поле с двойной мотивацией", чтобы зрители смогли насладиться игрой, "пусть даже находясь дома у экрана компьютера или смартфона".

Матч "Сочи" и "Кешля" начнется 22 июля в 19.00. Судить игру назначена бригада арбитров из Албании.

Кстати

Ответная встреча состоится в следующий четверг, 29 июля, на "АСК Арене" в столице Азербайджана Баку. Победитель этой дуэли сыграет в третьем отборочном раунде Лиги конференций с кем-то из пары "Партизан" (Сербия) - "ДАК 1904" (Словакия).