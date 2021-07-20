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20.07.2021 21:50
Рубрика: Спорт

"Сочи" и "Рубин" выступят в новом турнире УЕФА

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Уже в этот четверг "Сочи" откроет еврокубковый сезон для команд российского чемпионата. Южане сыграют в новом турнире УЕФА - Лиге конференций. В соперниках по второму отборочному раунду будет клуб "Кешля" (Азербайджан).
"Сочи" и "Рубин" провели недавно матч в рамках предсезонного турнира: сильнее оказались южане - 3:1 Фото: РИА Новости "Сочи" и "Рубин" провели недавно матч в рамках предсезонного турнира: сильнее оказались южане - 3:1 Фото: РИА Новости
"Сочи" и "Рубин" провели недавно матч в рамках предсезонного турнира: сильнее оказались южане - 3:1 Фото: РИА Новости

Зачем нужна Лига конференций?

Этот турнир - третий по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы, призванный разгрузить первые два соревнования от команд из небольших первенств (Венгрии, Ирландии или Болгарии), а традиционным аутсайдерам Лиги чемпионов и Лиги Европы создать более конкурентную среду с шансами на успех.

Фото: РИА Новости
"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов

Ни один клуб не получает прямой путевки в групповой этап. Все должны пройти от одного до четырех этапов квалификации, разделенной на два пути: чемпионский и нечемпионский. С нынешнего сезона отборочный турнир Лиги конференций - самый длинный среди всех еврокубков. Всего будет проведено 286 встреч. В розыгрыше примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 26 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Перед групповой стадией проводятся три отборочных этапа и раунд плей-офф, который разбивается на основной путь и путь чемпионов. По нему идут команды, вылетевшие из пути чемпионов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В групповой этап выходят 32 команды: 17 из основного пути Лиги конференций, пять - через путь чемпионов Лиги конференций и еще десять клубов после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.

Какой формат?

Будут восемь групп по четыре команды, затем стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал в Тиране. Победители групп Лиги конференций получают прямую путевку в 1/8 финала, вторые места играют стыки с командами, занявшими третьи строчки в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала.

Что ждет "Сочи" и "Рубин"?

"Сочи" стартует со второго отборочного раунда, "Рубин" - с третьего.

Для выхода в групповой этап сочинцам надо пройти три этапа отбора, "Рубина" - два

В соперниках у сочинцев будет "Кешля". Триумфатор пары на этой стадии определяется по итогам одного поединка, в последующих - по итогам двух встреч. В случае успеха в этом противостоянии команда Владимира Федотова встретится с победителем пары "Партизан" (Сербия) - "ДАК 1904" (Словакия). Что касается "Рубина", то казанцы в предпоследнем раунде квалификации сыграют либо с "Судувой" (Литва), либо с "Ракувом" (Польша). Первый матч состоится 5 августа, ответный - через неделю.

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