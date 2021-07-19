"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов

Московский "Спартак" встретится с "Бенфикой" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам жеребьевки турнира, состоявшейся накануне в штаб-квартире УЕФА.

Начиная со второго раунда в лигочемпионской квалификации команды следуют под одному из двух путей. Чемпионский путь предназначен для чемпионов стран с невысоким клубным коэффициентом УЕФА (не выше 11-го места в рейтинге). На пути представителей лиг соревнуются команды, занявшие в своих национальных чемпионатах либо вторые места (речь о странах на 7-15-й позициях в рейтинге УЕФА), либо третьи (страны, занимающие 5-6-е строчки в рейтинге).

Московский "Спартак" идет по пути представителей лиг и вступает на него с предпоследнего, третьего раунда. Легкого жребия у "красно-белых" не могло быть по определению. Согласно своему рейтингу москвичи оказались среди несеяных команд и в соперники помимо "Бенфики" могли получить либо "Монако", либо победителя пары "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланн" (Дания) - оба варианта не стали бы подарками.

Но выпавшая "красно-белым" "Бенфика" стоит, конечно, особняком. Ведь именно в этой команде сделал себе имя новый наставник "Спартака" Руй Витория. За три с половиной года работы с "орлами" Витория дважды привел их к чемпионскому титулу. Кроме того, за этот период "Бенфика" дважды выходила из группы Лиги чемпионов, а в сезоне-2015/16 дошла до четвертьфинала.

За три с половиной года работы в "Бенфике" Витория дважды выиграл чемпионат Португалии и вывел клуб в 1/4 финала Лиги чемпионов

Когда Витория только подписал контракт со "Спартаком", у него спросили, хотел бы он встретиться со своей бывшей командой в Лиге чемпионов. Португалец ответил максимально уклончиво, мол, главное - хорошо готовиться к матчам, одерживать победы, а соперник неважен. Но непосредственно перед жеребьевкой владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что Витория предсказывал встречу с "Бенфикой". То есть все-таки о своей бывшей команде Витория думал. И что бы португалец ни говорил, матчи с "Бенфикой" станут для него особенными.

А вот как прокомментировал лигочемпионский жребий Леонид Федун: "Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров".

По всей вероятности, Федун имел в виду не самые приязненные отношения между Виторией и нынешним наставником "Бенфики" Жорже Жезушом. Именно Жезуша сменил Витория, когда возглавлял лиссабонский клуб. По этому и по другим поводам специалисты не раз обменивались колкими репликами. Теперь их ждет новый виток противостояния.

А вот как выглядят другие пары третьего квалификационного раунда. Путь представителей лиг: "Генк" (Бельгия) - "Шахтер" (Украина), "Монако" (Франция) - "Рапид" (Австрия) / "Спарта" (Чехия), "Селтик" (Шотландия) / "Мидтьюлланн" (Дания) - "ПСВ" (Нидерланды) / "Галатасарай" (Турция).

Путь чемпионов: "Динамо" (Загреб, Хорватия) / "Омония" (Кипр )- "Легия" (Польша) / "Флора" (Эстония), "Линкольн" (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) - "Слован" (Братислава, Словакия) / "Янг Бойз" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция) / "Нефтчи" (Азербайджан) - "Мура" (Словения) / "Лудогорец" (Болгария), "Кайрат" (Казахстан) / "Црвена Звезда" (Сербия) - "Алашкерт" (Армения) / "Шериф" (Молдова), "Рейнджерс" (Шотландия) - "Мальме" (Швеция) / ХИК (Финляндия), "Славия" (Чехия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Жальгирис" (Литва).

Матчи пройдут 3-4 и 10 августа. Победители этих пар выйдут в раунд плей-офф, где поборются за путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

Между тем, похоже, Витория все же умеет не только предсказывать будущих соперников "Спартака", но и заниматься непосредственно своими обязанностями. Конечно, предсезонный турнир - не показатель, но то, как "Спартак" справился с "Рубином" (4:0), "Сочи" (4:0) и "Химками" (5:1), все равно впечатляет. "Футболисты полностью готовы к чемпионату России", - заявил Витория по окончании этого турнира. Надеемся, и к Лиге чемпионов тоже.