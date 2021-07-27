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Рубрика: Спорт

Источник: "Ювентус" не планирует продлевать контракт с Роналду

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/THANASSIS STAVRAKIS Фото: REUTERS/THANASSIS STAVRAKIS
Фото: REUTERS/THANASSIS STAVRAKIS

Туринский "Ювентус" не собирается продлевать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду. Причиной такого решения стала огромная зарплата игрока.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По данным Sky Sports, боссы туринского клуба приняли решение не предлагать Роналду новое соглашение. Контракт игрока истекает летом 2022 года. Руководство клуба отпугивает заработная плата игрока.

В настоящее время португалец получает 31 миллион евро в год. По данным источника, руководство туринцев не может себе позволить платить игроку такие огромные деньги. И поэтому за год до истечения контракта нет никаких переговоров.

Роналду в минувшем сезоне провел за "Ювентус" 44 матча и отметился 36-ю голами.

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