Источник: "Ювентус" не планирует продлевать контракт с Роналду

Туринский "Ювентус" не собирается продлевать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду. Причиной такого решения стала огромная зарплата игрока.

По данным Sky Sports, боссы туринского клуба приняли решение не предлагать Роналду новое соглашение. Контракт игрока истекает летом 2022 года. Руководство клуба отпугивает заработная плата игрока.

В настоящее время португалец получает 31 миллион евро в год. По данным источника, руководство туринцев не может себе позволить платить игроку такие огромные деньги. И поэтому за год до истечения контракта нет никаких переговоров.

Роналду в минувшем сезоне провел за "Ювентус" 44 матча и отметился 36-ю голами.