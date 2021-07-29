"Фиорентина" намерена продать Кокорина

Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" намерен продать российского нападающего Александра Кокорина.

По данным Calciomercato, руководство итальянского клуба изучает варианты продажи футболиста в нынешнее трансферное окно.

30-летний Кокорин после смены тренера стал не нужен новому наставнику. По данным портала, услуги россиянина уже предложили клубам из России и Турции.

Кокорин перешел в "Фиорентину" в начале нынешнего года из московского "Спартака". В минувшем сезоне он выходил на поле четыре раза.