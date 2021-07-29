"Фиорентина" намерена продать Кокорина

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Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" намерен продать российского нападающего Александра Кокорина.
По данным Calciomercato, руководство итальянского клуба изучает варианты продажи футболиста в нынешнее трансферное окно.
30-летний Кокорин после смены тренера стал не нужен новому наставнику. По данным портала, услуги россиянина уже предложили клубам из России и Турции.
Кокорин перешел в "Фиорентину" в начале нынешнего года из московского "Спартака". В минувшем сезоне он выходил на поле четыре раза.