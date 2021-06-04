Боксер Алоян защитил золотой титул чемпиона WBA

В пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума стартовал боксерский турнир, в одном из главных поединков которого российский боксер Михаил Алоян защищал титул WBA Gold.

Его соперником должен был стать представитель ЮАР Линдайл Чемеси, однако он отказался от боя из-за проблем со здоровьем. Не смог выступить и другой боксер, который согласился выступить на замене. В итоге против россиянина вышел украинец Александр Грищук.

Алоян активно начал поединок и его преимущество над соперником не вызывало никаких вопросов. Но Грищук держался и лишь после восьмого раунда отказался продолжать бой.

Теперь на счету россиянина стало шесть побед и одно поражение. Этот титул он завоевал в конце 2019 года.