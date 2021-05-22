Романов победил Кудряшова и стал претендентом на титул WBC

Российский боксер Евгений Романов единогласным решением судей победил своего соотечественника Дмитрия Кудряшова и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона WBC в новой весовой категории.

Поединок между 35-летним Романовым и его ровесником Кудряшовым прошел в пятницу в Химках и продлился все 12 раундов.

Романов выглядел предпочтительнее своего соперника, больше и разнообразнее атакуя. На протяжении почти всего поединка он доминировал на ринге, и судьи справедливо отдали ему победу единогласным решением - 120-108, 119-109, 119-109.

Эта победа принесла Романову звание обязательного претендента на титул Всемирного боксерского совета и серебряный пояс WBC в новой весовой категории до 101,6 кг. На его счету 16 побед, 11 нокаутом и ни одного поражения.

Соперник в поединке за титул чемпиона определится позже в бою между чемпионом Оскаром Ривасом из Колумбии и представителем США Брайантом Дженнингсом.