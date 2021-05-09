Боксер Альварес стал чемпионом мира по трем версиям

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил американца Билли Джо Сондерса и выиграл третий титул чемпиона мира в суперсреднем весе.

Поединок между Альваресом и Сондерсом состоялся в ночь на 9 мая в Техасе. В Арлингтоне последить за этим боем пришли 73 тысячи 126 зрителей, что стало рекордом с момента начала пандемии коронавируса.

На кону в поединке стояли два титула Альвареса по версиям WBC и WBA, а также пояс WBO Сондерса. Американцу удалось оказать Альваресу более чем достойное сопротивление, но в восьмом раунде он пропустил мощный удар по лицу, который привел к травме. На девятый раунд Сондерс не вышел, у него подозрение на перелом орбитальной кости.

Альварес выиграл третий пояс, одержав 56-ю в карьере победу. Для Сондерса неудача стала первой при 30 победах.