Посольство РФ во Франции принимает меры по защите задержанной теннисистки

Принимаются все необходимые меры по защите интересов задержанной во Франции российской теннисистки Яны Сизиковой. Об этом заявили в посольстве РФ во Франции. В диппредставительстве уточнили, что им известно о задержании спортсменки.

"Мы находимся в контакте с французскими властями и с семьей Яны Сизиковой. Предпринимаем необходимые действия по защите ее прав и интересов", - сказал представитель пресс-службы посольства Антон Токовинин ТАСС.

Напомним, что в пятницу стало известно о задержании спортсменки, которая подозревается в участии в договорном матче в парном разряде на прошлогоднем "Ролан Гаррос". Сизикову задержали после матча первого раунда парного турнира, в ее номере в отеле был проведен обыск.