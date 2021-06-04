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04.06.2021 16:49
Рубрика: Спорт

Эмир Катара надеется на помощь России в проведении ЧМ-2022 по футболу

Текст: Максим Домчев

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани выразил надежду, что Россия поможет стране успешно провести чемпионат мира по футболу 2022 года.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Об этом он заявил во время ПМЭФ. Эмир Катара рассказал о том, как проходит подготовка к турниру, который состоится в следующем году.

Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что при подготовке к турниру недопустимо любое опоздание по срокам подготовки арен.

Он также отметил, что прошедший в 2018 году чемпионат мира в России высоко выдвинул планку по уровню организации. И выразил надежду, что наша страна поможет Катару.

"Надеемся, Россия поможет организовать чемпионат в Катаре на должном уровне", - цитирует Тамим бин Хамада Аль Тани Федеральное агентство новостей.

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