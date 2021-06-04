Эмир Катара надеется на помощь России в проведении ЧМ-2022 по футболу

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани выразил надежду, что Россия поможет стране успешно провести чемпионат мира по футболу 2022 года.

Об этом он заявил во время ПМЭФ. Эмир Катара рассказал о том, как проходит подготовка к турниру, который состоится в следующем году.

Тамим бин Хамад Аль Тани отметил, что при подготовке к турниру недопустимо любое опоздание по срокам подготовки арен.

Он также отметил, что прошедший в 2018 году чемпионат мира в России высоко выдвинул планку по уровню организации. И выразил надежду, что наша страна поможет Катару.

"Надеемся, Россия поможет организовать чемпионат в Катаре на должном уровне", - цитирует Тамим бин Хамада Аль Тани Федеральное агентство новостей.