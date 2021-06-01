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01.06.2021 23:53
Рубрика: Спорт

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в контрольном матче

Текст: Максим Домчев
Сборная России по футболу в контрольном матче во Вроцлаве сыграла вничью с польской командой - 1:1.

Сборная России завершает подготовку к чемпионату Европы по футболу. 1 июня команда Станислава Черчесова проводила первый из двух контрольных поединков. Во Вроцлаве россияне встречались с польской командой, а по итогам встречи наставник россиян должен огласить имена 26 игроков, которые сыграют на Евро.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Из-за различных повреждений в этой встрече не смогли сыграть сразу три футболиста - защитники Марио Фернандес, который должен восстановиться к началу чемпионата Европы, его коллега по амплуа Илья Самошников и полузащитник Денис Черышев. У хозяев в стартовом составе не оказалось Роберта Левандовского.

Стартовый состав россиян не удивил. Место в воротах занял Антон Шунин, в линии обороны расположились Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Вячеслав Караваев. В полузащите с первых минут на поле вышли Далер Кузяев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин и Алексей Миранчук. Единственным нападающим стал Артем Дзюба.

Хозяева открыли счет уже на четвертой минуте встречи. Нападающий Якуб Шверчок воспользовался ошибкой в обороне и переправил мяч в нижний угол ворот Шунина. Сборная России отыгралась на 21-й минуте. Караваев на дальней штанге замкнул навес партнера.

Больше голов в этом матче не было. Черчесов выпустил на поле голкипера Матвея Сафонова, который заменил Шунина.

В заключительной контрольной игре сборная России 5 июня примет Болгарию.

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