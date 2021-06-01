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Польша - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 17:40
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01.06.2021 17:40
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция товарищеского матча Польша - Россия

Текст: Никита Лашкул

Футбольные сборные начали последний этап подготовки к стартующему 11 июня чемпионату Европы. Осталось провести несколько товарищеских игр для просмотра кандидатов и выбора окончательной заявки на турнир. Сборная России сегодня сыграет с Польшей, а 5-го июня с Болгарией.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 откроется в "Лужниках" 11 июня

Последняя встреча Польши и России была девять лет назад на Евро-2012 и завершилась со счетом 1:1. Но больше памятен не результат, а события, произошедшие до и после той игры на польской части Евро. Сегодня антураж гораздо спокойнее.

Основной задачей для команд, как было уже сказано, является отладка последних шероховатостей перед чемпионатом Европы. Польша крайне серьезный, крепкий и неуступчивый соперник. Как раз такой, который нужен для полной самоотдачи потенциальных кандидатов. Поэтому те игроки, которые находятся на грани попадания в состав, изо всех сил будут стараться показать свой максимум, чтобы впечатлить главного тренера.

Матч Польша - Россия пройдет во Вроцлаве на стадионе "Мейски". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск, увидимся на онлайн-трансляции!

Спорт Футбол Товарищеские матчи Спортивные онлайн-трансляции Чемпионат Европы по футболу - 2020