Футбольные сборные начали последний этап подготовки к стартующему 11 июня чемпионату Европы. Осталось провести несколько товарищеских игр для просмотра кандидатов и выбора окончательной заявки на турнир. Сборная России сегодня сыграет с Польшей, а 5-го июня с Болгарией.

Последняя встреча Польши и России была девять лет назад на Евро-2012 и завершилась со счетом 1:1. Но больше памятен не результат, а события, произошедшие до и после той игры на польской части Евро. Сегодня антураж гораздо спокойнее.

Основной задачей для команд, как было уже сказано, является отладка последних шероховатостей перед чемпионатом Европы. Польша крайне серьезный, крепкий и неуступчивый соперник. Как раз такой, который нужен для полной самоотдачи потенциальных кандидатов. Поэтому те игроки, которые находятся на грани попадания в состав, изо всех сил будут стараться показать свой максимум, чтобы впечатлить главного тренера.

Матч Польша - Россия пройдет во Вроцлаве на стадионе "Мейски". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск, увидимся на онлайн-трансляции!