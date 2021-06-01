Сегодня вечером во Вроцлаве сборная России сыграет с Польшей. Это будет первый контрольный матч для команды Станислава Черчесова в рамках подготовки к Евро-2020.

Александр Головин - один из тех, на кого болельщики нашей сборной возлагают особые надежды. Фото: РИА Новости

Времени до старта главного турнира года осталось не так уж и много. Уже в следующее воскресенье россияне проведут дебютный поединок на соревнованиях - в Санкт-Петербурге против Бельгии. Это значит, что уже сейчас тренерскому штабу сборной во главе с Черчесовым предстоит решить несколько вопросов. В частности, кто в каком состоянии подходит к Евро, какие детали осталось уладить, и самое главное: кто попадет в окончательную заявку.

В середине мая Черчесов объявил список из 30 футболистов, которые отправились на сборы в австрийский Нойштифт. Четверым из них придется остаться без Евро. Фамилии этих игроков мы узнаем сразу после матча с поляками: сегодня дедлайн подачи заявок на участие в первенстве континента.

Как знать, возможно, Черчесов примет окончательное решение по итогам матча с поляками. По крайней мере, соперник у россиян сегодня самый что ни на есть серьезный. И проявить себя на его фоне дорогого стоит. Впрочем, называть Польшу грандом мирового футбола будет преувеличением. Да, у этой сборной есть игрок года ФИФА, один из лучших, если не лучший нападающий планеты Роберт Левандовски. На ведущих ролях Гжегож Крыховяк из "Локомотива", надежен в воротах голкипер "Ювентуса" Войцех Щесны. Однако последние результаты подопечных Паулу Соузы, мягко говоря, не впечатляют: в Лиге наций поляки заняли третье место в своей группе, уступив в решающих встречах Италии и Нидерландам, а в стартовавшем весной отборочном цикле чемпионата мира-2022 "красно-белые" набрали лишь четыре очка из девяти возможных.

Однако в любом случае поляки остаются крепкой командой, с которой никому не бывает просто. Наша сборная знает об этом не понаслышке: из четырех предыдущих встреч с этой командой россияне выиграли лишь в одной. А в последний раз пути этих сборных пересекались на памятном Евро-2012, когда, ведя в счете, россияне упустили победу, а затем и вылетели из турнира на стадии группового этапа. К слову, из того состава до сих пор выступают за национальную команду Юрий Жирков и Антон Шунин.

Сразу после встречи с поляками станет известен окончательный состав нашей команды на чемпионат Европы

Один из тех, на кого болельщики нашей сборной возлагают особые надежды, - полузащитник "Монако" Александр Головин. После одной из последних тренировок в Нойштифте Головин ответил на вопросы журналистов, отметив, что хоть команде и предстоит непростой поединок с Польшей, но самое главное сейчас - первый матч на Евро против Бельгии.

Держите в уме игру с бельгийцами? Или пока важнее Польша и Болгария?

Александр Головин: Больше готовимся не к полякам, а к бельгийцам. Но все равно - следующий матч против Польши. И он очень важен.

С Бельгией было два матча в отборочном цикле и оба сложились неудачно. В чем нужно прибавить, чтобы победить ее?

Александр Головин: Во всем - как в обороне, так и в атаке с прессингом. Чтобы одолеть такую команду, надо во всех аспектах лучше действовать.

В финале Лиги чемпионов серьезную травму получил де Брюйне. Будет ли проще против бельгийцев, если он не восстановится?

Александр Головин: Не хочется так думать, все ему желают здоровья. Никто не думает о том, что "лишь бы он не восстановился". Никаких таких мыслей нет.

Черчесов уже ставил какие-то общекомандные задачи на Евро? И какой результат лично вы будете считать успешным?

Александр Головин: Цели со стороны тренерского штаба еще не обозначались. Но все прекрасно понимают, что первый шаг - выход из группы. Мы к этому готовимся и понимаем: команда в состоянии выйти в плей-офф, а потом уже будем смотреть по ситуации. Хотим пройти как можно дальше. Хочется выиграть Евро, взять максимум.

Как себя чувствуете после клубного сезона? Были травмы, и в расположение сборной вы приехали позже остальных.

Александр Головин: Все нормально, уже втянулся. Сначала было тяжеловато, потому что было два дня выходных после заключительной игры сезона.

В чем вы прибавили по сравнению с предыдущим сезоном?

Александр Головин: Сложно выделить какой-то один аспект. Считаю, с приходом нового тренерского штаба все стали играть лучше. Выбрали другую схему, взяли новых футболистов и все пошло.

Со времени чемпионата мира-2018 ваш статус в сборной поменялся. Вы теперь - лидер, один из ключевых игроков. Как себя чувствуете в этой роли?

Александр Головин: Мне от этого не лучше и не хуже. У меня все те же задачи - нужно дать максимум команде и делать все возможное на поле.

В "Монако" вы провели хороший сезон, но нет ли мысли о следующем шаге в карьере?

Александр Головин: Пока нет. Есть какие-то разговоры, но без конкретных предложений. Сейчас я готовлюсь со сборной к чемпионату Европы, а дальше видно будет. Если будет вариант с какой-то суперкомандой, то я пойду. "Челси"? Да, это один из лучших клубов в мире. Но пока мне нечего сказать.

Где будем смотреть

1 июня, вторник, РЕН ТВ

21.45. Сборная Польши - Сборная России. Прямая трансляция.

Тем временем

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