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30.05.2021 12:55
Рубрика: Спорт

Головин: Сказал Дзюбе, что он король "Тамбова"

Текст: Артур Нанян
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Полузащитник "Монако" Александр Головин с иронией прокомментировал достижения форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в прошедшем сезоне.

Фото: РИА НОВОСТИ
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"Дзюба встретил меня в своем стиле. Сказал ему, что он король "Тамбова". Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артем дает разряд", - приводит слова Александра championat.com.

Также Головин отметил, что пока не собирается уходить из "Монако". Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны "Севильи" и "Вест Хэма".

"На данный момент планирую остаться в "Монако". Дальше могут быть какие-то предложения, посмотрим. Конечно, хочется в топ-клубы, но это не значит, что я постоянно думаю об этом. Позовет гранд - пойду без раздумий, нет - буду играть там, где нужен", - сказал Головин.

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