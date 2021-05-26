Александр Головин и Алексей Миранчук присоединились к сборной

Сборная России по футболу продолжает подготовку к чемпионату Европы. Команда Станислава Черчесова проводит сборы в австрийском Нойштифте, которые завершатся 31 мая.

На днях к своим остальным партнерам присоединились Алексей Миранчук ("Аталанта") и Александр Головин ("Монако"). Миранчук и Головин начали подготовку к чемпионату Европы чуть позже остальных из-за затянувшейся концовки сезона в своих клубах.

Миранчук и Головин - одни из тех, кто в 2018 году на домашнем чемпионате мира играл в четвертьфинале турнира. Одним из лидеров той сборной был и полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который ответил на вопросы журналистов после тренировки в Нойштифте.

С чемпионата мира в команде остались 11 человек, вы - один из них. Смена поколений чувствуется?

Роман Зобнин: Да, это ощущается. Команда стала моложе, много новичков. Мы должны передавать им тот настрой, который был у нас на чемпионате мира, чтобы они это тоже прочувствовали.

Перед Евро россияне проведут два контрольных матча: против Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня)

В "Спартаке" вы играете на разных позициях. А как в сборной?

Роман Зобнин: Для футболиста вообще-то хорошо, когда он умеет играть на разных позициях. В принципе, не проблема - я могу подстроиться под любую позицию. Понятно, что мне лучшего всего в центре, и Черчесов тоже хочет видеть меня там.

Нынешний сбор можно назвать самым тяжелым по уровню жесткости?

Роман Зобнин: Всю эту работу я уже знаю, мы выполняли ее дважды: перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира. Но в принципе согласен - работа непростая.

Сборная готова повторить успех чемпионата мира?

Роман Зобнин: Сборная-то готова, но есть много нюансов. Как подготовимся, кто будет в строю, у кого травмы... Задачи нужно ставить поэтапно. Сейчас нужно подготовиться, а дальше - тяжелый матч с Бельгией.

Как узнали о назначении Руя Витории главным тренером "Спартака"?

Роман Зобнин: Как и все: посмотрел ролик с шахматами в Инстаграме. Там же флаг португальский, и я сразу понял, что его назначили. Оценивать нового тренера пока не могу. Я сейчас в сборной, нужно здесь успешно выступить. Когда вернусь в "Спартак", тогда уже и можно будет что-то говорить на эту тему.

С Джикией обсудили эту новость?

Роман Зобнин: Нет. Мы же в сборной и думаем совсем о другом.