Иностранные болельщики смогут посетить матч чемпионата Европы в России без виз. Такой документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Безвизовый режим будет предоставлен официальным делегациям УЕФА, футболистам, тренерам и персоналу команд. Обладатели билетов смогут попасть в Россию без виз по паспорту болельщика, однако от них потребуется отрицательный тест на коронавирус.

- Заполняемость трибун - 50 процентов. Рассадка будет в шахматном порядке, везде будут санитайзеры, ленточные ограждения, антиковидная разметка. Мы сократили вместимость всех публичных зон вдвое таким образом, что площадь на одного человека будет составлять 2,5 кв. м, - отметил генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним: Санкт-Петербург примет семь матчей Евро.

Как и на чемпионате мира-2018 в России, попасть на матчи Евро-2021 в Санкт-Петербурге можно будет только с паспортом болельщика (FAN ID). В апреле в Москве и Петербурге открылись дополнительные центры выдачи FAN ID. Этот документ представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные и фотографию владельца. Его необходимо получить каждому зрителю, купившему билет. FAN ID оформляется бесплатно и однократно на все матчи в Санкт-Петербурге.

На неделе также стало известно, что зона просмотра матчей чемпионата Европы-2021 по футболу будет доступна в столичных "Лужниках". Об этом в ходе открытия Парка футбола в Парке Горького заявил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Открытие фан-зоны планируется в первый день старта турнира - 11 июня. В этот день состоится дебютный матч соревнований: в Риме Италия примет Турцию.

- Будет открыта регистрация для желающих посетить фан-зону в Москве для публичного просмотра и для СМИ. Это делается для того, чтобы мы могли разместить максимально возможное количество желающих на площадке при соблюдении всех мер против коронавируса, - отметил Кондаранцев.

Во время Евро фан-зоны будут открыты в Москве и Петербурге

В начале недели в Москве представили Кубок чемпионата Европы. На мероприятии присутствовал чемпион мира и Европы в составе французской сборной Давид Трезеге.

- Прежде всего хочу сказать спасибо всем, кто причастен к организации турнира. Я десять раз был в России - это большое удовольствие. Надеюсь, что организация Евро будет на высшем уровне. И даже несмотря на пандемию, уверен: все будет отлично, - сказал Трезеге.