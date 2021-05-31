Лондонский "Челси" во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале завершившейся кампании "синие" обыграли в Порту "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

История повторяется: как и в 2012 году, "Челси" завоевал главный еврокубковый трофей, сменив по ходу сезона тренера. Оба раза в решающей встрече турнира лондонцев никто не считал фаворитами. Но "аристократы" вновь добились своего, причем заслуженно.

Почти год назад Томас Тухель, будучи наставником "ПСЖ", добрался до финала Лиги чемпионов. Упустив ряд верных шансов, Неймар и его партнеры уступили тогда "Баварии" (0:1). Кто бы мог подумать, что уже в следующем розыгрыше соревнований Тухель снова будет в финале, но с другой командой.

Возглавив "Челси" в середине сезона, немецкий специалист вывел клуб в финал Кубка Англии, под его руководством "синие" заняли четвертое место в национальном первенстве, а напоследок стали лучшими в Европе.

- Мы сделали это. Вау! Я даже не знаю, что сказать! Чувствовал себя необычно. Вместе с тем была какая-то внутренняя уверенность в победе. Игроки были нацелены только на завоевание трофея. Мы хотели стать камнем в бутсе соперника, действовать смелее, контратаковать, искать свой шанс. Ребята помогали друг другу во всех ситуациях. Потому мы и добились своего, - отметил Тухель.

Символично, что единственный мяч в финале забил Кай Хаверц. Немецкий полузащитник перешел в "Челси" прошлым летом из "Байера" за очень солидную сумму - более 40 миллионов евро. Старт карьеры на Туманном Альбионе получился скомканным: Хаверц чаще выходил на замену, не принося команде особой пользы. Если не все, но многое изменилось с приходом Тухеля. Молодой хавбек стал чаще попадать в состав, и вот результат.

Лондонский "Челси" во второй раз выиграл главный еврокубковый турнир. Оба раза клуб менял тренера по ходу сезона

- Я очень долго ждал этого момента. Если точнее - 15 лет. Хочу поблагодарить семью, родителей, бабушку и дедушку. Было ли давление на меня из-за денег, которые заплатил "Челси"? Нет. Сейчас это не имеет никакого значения. Мы выиграли Лигу чемпионов! - поделился своими эмоциями Хаверц.

Похвалил своего партнера капитан лондонской команды Сезар Аспиликуэта: "Кай заслужил это. Сезон у него выдался тяжелым, однако у него потрясающая сила воли. Он станет звездой. Вернее, Хаверц уже звезда, потому что выиграл Лигу чемпионов", - отметил Аспиликуэта.

Интересный факт: футболист "аристократов" Маркос Алонсо и его дед Маркитос Алонсо - первые в истории внук и дед, завоевавшие Лигу чемпионов. Алонсо-старший, также выступавший на позиции защитника, брал Кубок чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов) пять раз подряд в составе мадридского "Реала".

Один из лучших тренеров мира Хосеп Гвардиола с 2011 года не может выиграть Лигу чемпионов. При этом что с "Баварией", что с "Манчестер Сити", он по несколько раз устанавливал рекорды в национальных первенствах. Но в главном еврокубковом турнире ему не везет. В прошлом году "Сити" дошел до четвертьфинала, в котором проиграл "Лиону", а теперь впервые в истории вышел в финал, но вновь неудачно.

Впрочем, по словам Гвардиолы, его команда провела исключительный сезон, завоевав Премьер-лигу и Кубок английской лиги.

- Я сделал все возможное в плане выбора состава, старался выбрать лучший вариант. Это был исключительный сезон для нас. Побывать в финале было мечтой, но, к сожалению, не получилось добиться результата. Остается работать еще больше, чтобы вновь вернуться сюда. Что будет в следующем сезоне? Я не настолько умен, чтобы думать о таком. Сейчас мне бы хотелось поздравить соперника и отдохнуть, - заявил Гвардиола.

По мнению бывшего главного тренера сборной России знаменитого Фабио Капелло, Гвардиола ошибся с составом на финал.

- Гюндоган не мог выполнять роль фильтра, действуя перед обороной. Стоунз - игрок, который не умеет защищаться. Во втором тайме "Сити" выглядел куда более сбалансированно, но он подарил "Челси" 45 минут. К концу первого тайма лондонцы могли спокойно вести 2:0. А так, "Челси" многим обязан Тухелю, потому что он показал, что сделанные вложения были правильными. Ему удалось извлечь максимум из футболистов, на которых клуб потратил большие деньги, - сказал Капелло в эфире Sky Sport Italia.

Таким образом, 11 августа этого года в Стамбуле в матче за Суперкубок УЕФА сыграют "Челси" и "Вильярреал". Испанский клуб стал обладателем Лиги Европы, одолев в серии пенальти "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, из-за победы "Челси" чемпион России "Зенит" попадет в третью корзину при жеребьевке группового этапа сезона 2020/21. Согласно регламенту, в первую корзину в число сеяных попадают чемпионы шести ведущих национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА - Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и Португалии, - а также триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Так как в финале Лиги чемпионов победил "Челси", место в первой корзине не освободилось, поэтому зенитовцы оказались в третьей корзине. Еще один российский клуб - московский "Спартак", стартует в Лиге чемпионов с третьего (предпоследнего) раунда квалификации.