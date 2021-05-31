Новости

Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Российские и белорусские военные совместно отразят нападение условного противника 00:00
Сборные Финляндии и США стали первыми участниками плей-офф ЧМ по хоккею 30.05.2021
Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда 30.05.2021
Пушков: России есть что предъявить США в плане соблюдения прав человека 30.05.2021
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян 30.05.2021
Явка на праймериз "Единой России" превысила 11 млн человек 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции 30.05.2021
Посольство РФ проверяет информацию о гибели трех россиян в ЦАР 30.05.2021
В "Единой России" назвали явку на предварительное голосование 30.05.2021
СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
Россиянам предложили ограничить продажу алкоголя 30.05.2021
ФК "Тамбов" попрощался с болельщиками 30.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина задержан 30.05.2021
Прибывший на место стрельбы в Екатеринбурге росгвардеец был ранен в ногу 30.05.2021
Мужская сборная РФ по волейболу уступила Японии в Лиге наций 30.05.2021
СОБР начал штурм квартиры стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге 30.05.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Екатеринбурге 30.05.2021
В полиции рассказали подробности инцидента со стрельбой в Екатеринбурге 30.05.2021
Основатель сети "Теремок" считает справедливым ввести "налог на богатых" для поддержки пенсионеров 30.05.2021
Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге 30.05.2021
В Екатеринбурге неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим 30.05.2021
Сборная Канады разгромила итальянцев на ЧМ по хоккею 30.05.2021
В Таиланде во время отдыха скончался посол Украины 30.05.2021
Колумбиец Эган Берналь стал победителем "Джиро д'Италия" 30.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 00:02
Рубрика: Спорт

Лига "аристократов"

"Челси" стал лучшей командой Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 117(8468)
Лондонский "Челси" во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале завершившейся кампании "синие" обыграли в Порту "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

История повторяется: как и в 2012 году, "Челси" завоевал главный еврокубковый трофей, сменив по ходу сезона тренера. Оба раза в решающей встрече турнира лондонцев никто не считал фаворитами. Но "аристократы" вновь добились своего, причем заслуженно.

Фото: David Ramos/Pool via AP
Кевин де Брюйне может пропустить матч против России на Евро-2020

Почти год назад Томас Тухель, будучи наставником "ПСЖ", добрался до финала Лиги чемпионов. Упустив ряд верных шансов, Неймар и его партнеры уступили тогда "Баварии" (0:1). Кто бы мог подумать, что уже в следующем розыгрыше соревнований Тухель снова будет в финале, но с другой командой.

Возглавив "Челси" в середине сезона, немецкий специалист вывел клуб в финал Кубка Англии, под его руководством "синие" заняли четвертое место в национальном первенстве, а напоследок стали лучшими в Европе.

- Мы сделали это. Вау! Я даже не знаю, что сказать! Чувствовал себя необычно. Вместе с тем была какая-то внутренняя уверенность в победе. Игроки были нацелены только на завоевание трофея. Мы хотели стать камнем в бутсе соперника, действовать смелее, контратаковать, искать свой шанс. Ребята помогали друг другу во всех ситуациях. Потому мы и добились своего, - отметил Тухель.

Символично, что единственный мяч в финале забил Кай Хаверц. Немецкий полузащитник перешел в "Челси" прошлым летом из "Байера" за очень солидную сумму - более 40 миллионов евро. Старт карьеры на Туманном Альбионе получился скомканным: Хаверц чаще выходил на замену, не принося команде особой пользы. Если не все, но многое изменилось с приходом Тухеля. Молодой хавбек стал чаще попадать в состав, и вот результат.

Лондонский "Челси" во второй раз выиграл главный еврокубковый турнир. Оба раза клуб менял тренера по ходу сезона

- Я очень долго ждал этого момента. Если точнее - 15 лет. Хочу поблагодарить семью, родителей, бабушку и дедушку. Было ли давление на меня из-за денег, которые заплатил "Челси"? Нет. Сейчас это не имеет никакого значения. Мы выиграли Лигу чемпионов! - поделился своими эмоциями Хаверц.

Похвалил своего партнера капитан лондонской команды Сезар Аспиликуэта: "Кай заслужил это. Сезон у него выдался тяжелым, однако у него потрясающая сила воли. Он станет звездой. Вернее, Хаверц уже звезда, потому что выиграл Лигу чемпионов", - отметил Аспиликуэта.

Интересный факт: футболист "аристократов" Маркос Алонсо и его дед Маркитос Алонсо - первые в истории внук и дед, завоевавшие Лигу чемпионов. Алонсо-старший, также выступавший на позиции защитника, брал Кубок чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов) пять раз подряд в составе мадридского "Реала".

Фото: Юлия Честнова / РИА Новости
"Зенит" оказался в третьей корзине жеребьевки ЛЧ после победы "Челси"

Один из лучших тренеров мира Хосеп Гвардиола с 2011 года не может выиграть Лигу чемпионов. При этом что с "Баварией", что с "Манчестер Сити", он по несколько раз устанавливал рекорды в национальных первенствах. Но в главном еврокубковом турнире ему не везет. В прошлом году "Сити" дошел до четвертьфинала, в котором проиграл "Лиону", а теперь впервые в истории вышел в финал, но вновь неудачно.

Впрочем, по словам Гвардиолы, его команда провела исключительный сезон, завоевав Премьер-лигу и Кубок английской лиги.

- Я сделал все возможное в плане выбора состава, старался выбрать лучший вариант. Это был исключительный сезон для нас. Побывать в финале было мечтой, но, к сожалению, не получилось добиться результата. Остается работать еще больше, чтобы вновь вернуться сюда. Что будет в следующем сезоне? Я не настолько умен, чтобы думать о таком. Сейчас мне бы хотелось поздравить соперника и отдохнуть, - заявил Гвардиола.

По мнению бывшего главного тренера сборной России знаменитого Фабио Капелло, Гвардиола ошибся с составом на финал.

- Гюндоган не мог выполнять роль фильтра, действуя перед обороной. Стоунз - игрок, который не умеет защищаться. Во втором тайме "Сити" выглядел куда более сбалансированно, но он подарил "Челси" 45 минут. К концу первого тайма лондонцы могли спокойно вести 2:0. А так, "Челси" многим обязан Тухелю, потому что он показал, что сделанные вложения были правильными. Ему удалось извлечь максимум из футболистов, на которых клуб потратил большие деньги, - сказал Капелло в эфире Sky Sport Italia.

Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images
Спаллетти назначен главным тренером "Наполи"

Таким образом, 11 августа этого года в Стамбуле в матче за Суперкубок УЕФА сыграют "Челси" и "Вильярреал". Испанский клуб стал обладателем Лиги Европы, одолев в серии пенальти "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, из-за победы "Челси" чемпион России "Зенит" попадет в третью корзину при жеребьевке группового этапа сезона 2020/21. Согласно регламенту, в первую корзину в число сеяных попадают чемпионы шести ведущих национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА - Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и Португалии, - а также триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Так как в финале Лиги чемпионов победил "Челси", место в первой корзине не освободилось, поэтому зенитовцы оказались в третьей корзине. Еще один российский клуб - московский "Спартак", стартует в Лиге чемпионов с третьего (предпоследнего) раунда квалификации.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Челси" Лига чемпионов 2020/2021