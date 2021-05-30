Кевин де Брюйне может пропустить матч против России на Евро-2020

Де Брюйне получил серьезную травму во время финального матча Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). Ему диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы. Чтобы кости глазницы правильно срослись, нужно как минимум три недели, что ставит под вопрос возможность Кевина участвовать в предстоящем турнире.

Есть вероятность, что де Брюйне поможет "красным дьяволам" по ходу соревнований, если Бельгия выйдет в плей-офф. Он может выходить на поле в маске, чтобы защитить травмированную область. Напомним: бельгийцы попали в одну группу со сборной России на Евро-2020. Команды встретятся друг с другом в первом туре - 12 июня в Санкт-Петербурге.