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30.05.2021 19:03
Рубрика: Спорт

Кевин де Брюйне может пропустить матч против России на Евро-2020

Текст: Артур Нанян
Один из лидеров бельгийской сборной и "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рискует пропустить чемпионат Европы. Об этом сообщает ESPN.
Фото: David Ramos/Pool via AP Фото: David Ramos/Pool via AP
Фото: David Ramos/Pool via AP
Фото: Visionhaus/Getty Images
"Челси" обыграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов

Де Брюйне получил серьезную травму во время финального матча Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). Ему диагностировали перелом костей носа и стенки левой глазницы. Чтобы кости глазницы правильно срослись, нужно как минимум три недели, что ставит под вопрос возможность Кевина участвовать в предстоящем турнире.

Есть вероятность, что де Брюйне поможет "красным дьяволам" по ходу соревнований, если Бельгия выйдет в плей-офф. Он может выходить на поле в маске, чтобы защитить травмированную область. Напомним: бельгийцы попали в одну группу со сборной России на Евро-2020. Команды встретятся друг с другом в первом туре - 12 июня в Санкт-Петербурге.

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