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30.05.2021 00:01
Рубрика: Спорт

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Лондонский "Челси" во второй раз в истории стал обладателем Лиги чемпионов. В финале "синие" обыграли "Манчестер Сити" - 1:0.
Фото: Jose Coelho / Pool EPA Фото: Jose Coelho / Pool EPA
Фото: Jose Coelho / Pool EPA

Во второй раз за последние три года в решающем матче Лиги чемпионов встречались представители английского первенства. Но если два года назад в Мадриде "Ливерпуль" был очевидным фаворитом противостояния с "Тоттенхэмом", то в этот раз все было далеко не так очевидно.

Фото: Reuters
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После назначения главным тренером Томаса Тухеля "Челси" прибавил: "синие" заняли четвертое место в Премьер-лиге, сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. Более того - подопечные немецкого специалиста добрались до финала Кубка Англии, в котором в упорной борьбе уступили "Лестеру" (0:1). Что касается "Манчестер Сити", то "горожане" досрочно стали чемпионами страны и победили в Кубке лиги.

Первый тайм встречи в Порту остался за "Челси". Лондонцы чаще угрожали воротам соперника, да и мячом владели больше. Отличный шанс отличиться в самом начале матча упустил Тимо Вернер, с нескольких метров пробив в Эдерсона. Немецкий форвард был активен, но ему откровенно не везло. Зато соотечественник Тимо Кай Хаверц своим шансом воспользовался: на 43-й минуте Хаверц после эффектной передачи Мэйсона Маунта вышел один на один и открыл счет - 1:0.

Во второй половине Хосеп Гвардиола совершил определенные перестановки в составе своей команды. В частности, вышел на поле Серхио Агуэро, для которого этот матч стал последним в стане "горожан". Однако ни появление аргентинца, ни активные действия Рияда Мареза не помогли "Сити". "Челси" выстоял и во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов.

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