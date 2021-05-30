"Зенит" оказался в третьей корзине жеребьевки ЛЧ после победы "Челси"

По регламенту турнира при жеребьевке группового раунда в первую корзину попадают команды из топ-6 чемпионатов по рейтингу УЕФА. Россия ранее упустила шестую позицию, и теперь там окажутся чемпионы Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и Португалии. Туда же отправляют победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

И в случае победы "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов "Зенит" получил бы место во второй корзине.

Помимо "Зенита" в Лиге чемпионов выступит еще и "Спартак", который начнет борьбу с третьего квалификационного раунда.