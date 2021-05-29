Спаллетти назначен главным тренером "Наполи"

Футбольный клуб "Наполи" назначил на пост главного тренера Лучано Спаллетти. Специалист официально приступит к своим обязанностям 1 июля, сообщает официальный сайт "Наполи". Срок договора с 62-летним специалистом не разглашается.

Ранее в СМИ сообщалось, что идея с приглашением Спаллетти принадлежит президенту "Наполи" Аурелио Де Лаурентису.

По итогам сезона "Наполи" в заключительном туре упустил место в Лиге чемпионов, из-за чего был отправлен в отставку Дженнаро Гаттузо, который позже возглавил "Фиорентину".

Спаллетти ранее работал в "Интере", "Роме", "Удинезе" , "Анконе", "Венеции", "Сампдории" и "Эмполи".

Также Спаллетти трудился в "Зените" из Санкт-Петербурга.