УЕФА подтвердил, что власти Дании не пустят болельщиков из РФ в страну

Власти Дании не будут делать исключений для болельщиков из РФ во время чемпионата Европы по футболу и не пустят их в страну.

Об этом заявили в УЕФА, куда ранее было направлено письмо из Российского футбольного союза с просьбой оказать содействие имеющим билеты на матч российским болельщикам в посещении страны.

Как сообщает РИА Новости, УЕФА перенаправил запрос в Датскую футбольную ассоциацию, который отправил его в министерство иностранных дел Дании. Но в итоге был получен отказ.

В тоже время власти РФ ранее заявили, что упростили процедуру въезда доя болельщиков, имеющих Fan ID. Им будет необходимо предоставить результат теста на коронавирус.