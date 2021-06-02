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02.06.2021 12:18
Рубрика: Спорт

УЕФА подтвердил, что власти Дании не пустят болельщиков из РФ в страну

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Власти Дании не будут делать исключений для болельщиков из РФ во время чемпионата Европы по футболу и не пустят их в страну.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020

Об этом заявили в УЕФА, куда ранее было направлено письмо из Российского футбольного союза с просьбой оказать содействие имеющим билеты на матч российским болельщикам в посещении страны.

Как сообщает РИА Новости, УЕФА перенаправил запрос в Датскую футбольную ассоциацию, который отправил его в министерство иностранных дел Дании. Но в итоге был получен отказ.

В тоже время власти РФ ранее заявили, что упростили процедуру въезда доя болельщиков, имеющих Fan ID. Им будет необходимо предоставить результат теста на коронавирус.

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