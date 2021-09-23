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23.09.2021 15:30
Рубрика: Общество

Федор Емельяненко будет учиться на садовода в воронежском вузе

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Многократный чемпион мира Федор Емельяненко стал студентом первого курса воронежского агроуниверситета. Приказ о зачислении 44-летнего спортсмена в числе прочих абитуриентов в заочную магистратуру опубликовало агентство РИА Новости.

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Емельяненко поступил на специальность "Садоводство" факультета агрономии, агрохимии и экологии. Учиться там предстоит два с половиной года. Спортсмен набрал необходимое количество баллов во время вступительных экзаменов и поступил на бюджет.

Напомним, Федор Емельяненко является четырехкратным чемпион мира по боевому самбо и смешанным единоборствам. Считается лучшим бойцом в мире.

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