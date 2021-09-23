Федор Емельяненко будет учиться на садовода в воронежском вузе

Многократный чемпион мира Федор Емельяненко стал студентом первого курса воронежского агроуниверситета. Приказ о зачислении 44-летнего спортсмена в числе прочих абитуриентов в заочную магистратуру опубликовало агентство РИА Новости.

Емельяненко поступил на специальность "Садоводство" факультета агрономии, агрохимии и экологии. Учиться там предстоит два с половиной года. Спортсмен набрал необходимое количество баллов во время вступительных экзаменов и поступил на бюджет.

Напомним, Федор Емельяненко является четырехкратным чемпион мира по боевому самбо и смешанным единоборствам. Считается лучшим бойцом в мире.