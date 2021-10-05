Лала Крамаренко обыграла сестер Авериных на турнире Olympico Cup-2021

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы в командном зачете 2021 Лала Крамаренко одержала победу в упражнении с лентой на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup-2021 в Москве.

За свое выступление спортсменка получила 24,400 балла, опередив многократных чемпионок мира сестер Авериных. Обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио Дина показала второй результат (23,900), Арина - третий (23,600).

Напомним, что недавно Международная федерация гимнастики зарегистрировала авторский элемент россиянки Лалы Крамаренко - пируэт с согнутой ногой.

Элементу присвоили ценность 0,5 балла за базовые 180 градусов, если спортсменка выполняет его из положения стоя, и 0,60 - из положения на полу. За каждые дополнительные 180 градусов вращения добавляется 0,20 балла.