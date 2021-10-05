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05.10.2021 14:31
Рубрика: Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в упражнении с мячом на турнире в Москве

Текст: Анна Козина
Серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина победила в упражнении с мячом на международном турнире Olympico Cup 2021, который проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

За выступление с мячом Дина Аверина набрала 29,500 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (29,300), третий результат показала еще одна россиянка Лала Крамаренко (26,400).

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Два других финала в отдельных видах остались за Ариной Авериной. За упражнение с обручем она получила 28,400 балла, опередив сестру-близняшку Дину (28,000) и Лалу Крамаренко (26,650). За булавы Арина набрала еще более высокую оценку - 29,200. Второе место на этот раз заняла Крамаренко (27,700). А Дина Аверина из-за потери предмета опустилась на третью строчку (27,700).

Напомним, что в индивидуальном многоборье Дина завоевала золото, Арина - серебро. Третью сумму баллов в личном первенстве набрала Лалы Крамаренко. Однако бронзу вручили Эльжане Таниевой из Казахстана, чтобы на пьедестале было не больше двух спортсменок из одной страны.

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