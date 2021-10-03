Винер-Усманова надеется, что Аверины выиграют золото на Олимпиаде в Париже

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова считает, что сестры Дина и Арина Аверины могут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже и победить.

Напомним, что на Играх в Токио Дина завоевала серебро, а золото выиграла израильтянка Линой Ашрам. Вокруг турнира художниц разгорелся скандал. Так как Ашрам уронила ленту, российская сторона посчитала судейство несправедливым и предвзятым.

Российские спортсменки собирались завершить карьеру, но вернулись к тренировкам. Сегодня они стартовали на турнире Olympico Cup-2021. После первого дня лидирует Дина Аверина. За упражнения с обручем и мячом она набрала в сумме 59,100 балла. Второе место занимает Арина Аверина (58,700).

- Они блестяще выступали: не сделали ни одной видимой ошибки и получили очень хорошие оценки, - отметила Винер-Усманова. - Я думаю, что они поедут на Олимпиаду, если все будет хорошо, и будут выступать там так же, как в Токио, но вернутся с золотом.

Дина Аверина, в свою очередь, сказала, что будет принимать решение после чемпионата мира, который пройдет в конце октября в Японии.

- Загадывать не будем, многое будет зависеть от здоровья, - заявила спортсменка, которую беспокоит серьезная травма спины. - К тому же новые правила введут. Вот после чемпионата мира отдохнем, и если здоровье позволит, то вернемся в зал и будем работать над новыми программами.