Шестеркин признан первой звездой матча "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Сиэтл"

В ночь на понедельник "Сиэтл" на своей площадке принимал "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Уже на четвертой минуте встречи гости открыли счет после точного броска Криса Крайдера.

Во втором периоде "Кракен" отыгрались благодаря голу Джордана Эберле. Но в третьем периоде Адам Фокс с передачи Артемия Панарина вывел "Рейнджерс" вперед, а точку в матче поставил Барклай Гурдоу.

Героем встречи стал 25-летний российский голкипер гостей Игорь Шестеркин. Он отразил 32 из 33 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал Гудроу, а замкнул тройку лучших Эберле.