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31.10.2021 19:45
Рубрика: Спорт

Александр Овечкин продлил свою голевую серию в чемпионате НХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталс" дома обыграл "Аризона Койотс" - 2:0.

В составе победителей отличились Джон Карлсон и Александр Овечкин. Две передачи на счету россиянина Евгения Кузнецова.

Овечкин, который также отметился голевой передачей, повторил свое достижение 12-летней давности. В сезоне-2009/2010 россиянину для достижения отметки в 15 набранных за результативность очков потребовалось провести восемь матчей. В его активе было 16 баллов (11 голов и пять передач). После восьми стартовых встреч нынешнего сезона у форварда 15 очков (девять голов и шесть результативных передач).

После первых восьми матчей в чемпионате НХЛ на счету Александра Овечкина уже 15 баллов по системе "гол плюс пас"

Отметим, что на данный момент Овечкин занимает пятое место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, всего на две шайбы отставая от Бретта Халла: у россиянина 739 голов, у американца - 741. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.

Любопытно, что Бретт Халл внимательно следит за успехами Овечкина и в разговоре с журналистами, признался, что ждет, когда Александр подвинет его с пьедестала:

Фото: Nick Wass/AP
Овечкин стал четвертым россиянином, отыгравшим 1200 матчей в НХЛ

- Не могу сказать, что жду этого, но знаю, что он меня непременно обгонит. Уверен в этом, - цитирует легендарного хоккеиста русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Но все равно будет очень приятно находиться в пятерке лучших снайперов. Наблюдать за Овечкиным очень интересно. Я пока не буду говорить, что он один такой. Давайте подождем того момента, когда он, возможно, обгонит Гретцки. Тогда он станет единственным. И надо отдать ему должное - он до сих пор очень хорошо справляется с этой работой. Это великий хоккеист. Если Ови обгонит Гретцки, то он еще раз подчеркнет величие Уэйна. Он любит хоккей и понимает, что такое событие пойдет на пользу нашему виду спорта.

А вот как охарактеризовал Александра его партнер по "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон:

- В течение многих лет, на протяжении всей карьеры Саша как акула, идущая на запах крови. Знаете, некоторые парни забивают один гол в матче и как бы довольны этим, а если забивают два, то говорят: "Отлично, это был крутой матч". Но у него другое мышление. Если он забил два, то хочет забить третий. Если забил три, то хочет забить четвертый. Если забил четыре, то хочет забить и пятый... Когда он гонится за всеми этими великими парнями и забивает голы, то он становится все голоднее и голоднее. И сейчас он играет очень хорошо. Каждый год он переходит на новый уровень, и это действительно нечто особенное. У него есть настоящая страсть. Он особенный. Не думаю, что он любит что-то больше, чем приходить на каток и играть в хоккей. Конечно, за исключением своей семьи. Он родился, чтобы стать величайшим игроком в истории.

Что касается остальных матчей игрового дня, то "Колорадо Эвеланш" на своем льду обыграл клуб "Миннесота Уайлд" - 4:1.

Фото: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Кучеров, Василевский и Овечкин включены в состав олимпийской сборной России

Форвард "Уайлд" Кирилл Капризов завершил встречу с коэффициентом полезности "-1". Российский нападающий не может забить в восьмом матче подряд.

А вот "Нэшвилл Предэйторз" победил "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов - 3:2.

Основное время завершилось вничью - 2:2. На голы Таннера Жанно гости ответили точными бросками Энтони Бовилье и Оливера Вальстрема. В серии буллитов решающую шайбу забросил Роман Йоси.

Стоит сказать, что российский вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 19 бросков из 21. Защитник хозяев Яков Тренин завершил встречу с показателем полезности +2.

Тем временем

В финском городе Ориматтила завершился чемпионат мира по бол-хоккею "три на три".

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, сборная России была представлена в двух разрядах - мужском и "Мастерс" (старше 35 лет). И в обоих турнирах россияне боролись со словаками за бронзовые медали. Общий счет в этом противостоянии оказался равным: сборная России выиграла в "Мастерс" - 8:4, а команда Словакии была сильнее в мужском разряде - 10:7.

Бронзовыми призерами мирового первенства стали вратарь Сергей Герасимов, признанный по итогам турнира лучшим игроком нашей команды, и полевые игроки Андрей Рычагов, Алексей Копейкин, Дмитрий Сычёв, Сергей Скробот, Иван Каптюхин, Роман Рудых, Павел Певчев, Марат Мукимханов и Кирилл Блоков.

Финалы же во всех трех разрядах чемпионата выглядели одинаково: золотые медали разыгрывали команды Канады и Чехии. Представителям Канады достались две высшие награды - в мужском (7:5) и женском (5:4) турнирах. А исход борьбы в финале "Мастерс" решился по буллитам, и здесь сильнее оказались чехи (7:6).

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