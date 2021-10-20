Овечкин стал четвертым россиянином, отыгравшим 1200 матчей в НХЛ

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду победили "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча во вторник завершилась со счетом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).

Первой звездой матча был признан российский центрфорвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов - он набрал три очка, оформив дубль (7-я и 37-я минуты) и отдав результативную передачу в комбинации на 58-й минуте, которую завершил точным броском по пустым воротам Александр Овечкин.

Против "Колорадо" Овечкин провел свой 1200-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и стал четвертым россиянином, кто достиг данной отметки. До него это сделали Алексей Ковалев (всего 1316 игр), Сергей Гончар (1301) и Сергей Федоров (1248).

The bird man is feeling it pic.twitter.com/33IApdNuMv — Washington Capitals (@Capitals) October 20, 2021