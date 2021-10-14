Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ, опередив Дионна

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль в матче против "Рейнджерс" и поднялся на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив легендарного Марселя Дионна.

Накануне старта сезона Овечкин получил травму, но сумел восстановиться к первому матчу своего клуба. "Вашингтон" встречался с "Нью-Йорк Рейнджерс" и победил - 5:1.

Счет в матче был открыт на пятой минуте после точного броска Ти Джея Оши, которому ассистировали Овечкин и Евгений Кузнецов. Во втором периоде "Вашингтон" отличился еще дважды. Второй гол в ворота Александра Георгиева записал на свой счет Джастин Шульц, а передачами снова отметились Овечкин и Кузнецов. Третий гол оказался на счету Хендрикса Лапьера.

На 43-й минут пришло время Овечкина. Он здорово сыграл на добивании и забросил 731-ю шайбу в карьере, догнав Марселя Дионна.

Спустя 7 минут "Рейнджерс" стараниями Крис Крайдера один гол отыграли, но точку в матче поставил все тот же Овечкин. Выкатившись к воротам соперника, он переиграл вратаря и поразил ворота.

Этот гол стал 732-м в карьере, и Овечкин поднялся на пятое место в истории НХЛ. Следующая цель россиянина - еще одна легенда мирового хоккея Бретт Халл, на счету которого 741 гол.