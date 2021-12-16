Гусев сыграет против Швеции на Кубке Первого канала

В четверг, в 18.30 по московскому времени сборная России проводит второй матч на Кубке Первого канала по хоккею. Соперником команды Алексея Жамнова станет сборная Швеции. Тренерский штаб российской команды назвал состав на эту встречу.

В воротах сыграет Иван Федотов. Состав пятерок: Никита Нестеров - Семен Чистяков, Кирилл Марченко - Вадим Шипачев - Андрей Чибисов; Александр Никишин - Вячеслав Войнов, Никита Гусев - Иван Морозов - Владимир Ткачев; Егор Яковлев - Александр Елесин, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Сергей Семенов; Дамир Шарипзянов, Артур Каюмов - Арсений Грицюк - Артем Галимов - Сергей Плотников.

В стартовом матче турнира сборная России переиграла команду Канады со счетом 4:3.