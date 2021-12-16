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16.12.2021 17:37
Рубрика: Спорт

Гусев сыграет против Швеции на Кубке Первого канала

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В четверг, в 18.30 по московскому времени сборная России проводит второй матч на Кубке Первого канала по хоккею. Соперником команды Алексея Жамнова станет сборная Швеции. Тренерский штаб российской команды назвал состав на эту встречу.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала

В воротах сыграет Иван Федотов. Состав пятерок: Никита Нестеров - Семен Чистяков, Кирилл Марченко - Вадим Шипачев - Андрей Чибисов; Александр Никишин - Вячеслав Войнов, Никита Гусев - Иван Морозов - Владимир Ткачев; Егор Яковлев - Александр Елесин, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Сергей Семенов; Дамир Шарипзянов, Артур Каюмов - Арсений Грицюк - Артем Галимов - Сергей Плотников.

В стартовом матче турнира сборная России переиграла команду Канады со счетом 4:3.

Спорт Хоккей Евротур Кубок Первого канала по хоккею