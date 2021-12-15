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15.12.2021 21:06
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала

Текст: Илья Соболев
Сборная России с победы стартовала на московском этапе хоккейного Евротура, Кубке Первого канала. В первом матче команда Алексея Жамнова справилась с своим самым принципиальным соперником, Канадой - 4:3.

Домашний этап Евротура знаковое событие не только для хоккейных гурманов, но, главным образом, для простых людей. И, правда, когда еще вживую увидишь сборную России в ее сильнейшем составе? Лишний раз убедился в этой исключительности турнира по пути от станции метро Автозаводская на арену. Ко мне подошла тетенька ну совершенно не болельщицкого вида и спросила, как пройти на хоккей. К счастью, организаторам разрешили заполнить 12-тысячную арену на 70 процентов, и большинство тех, кто хотел, на трибуны попали.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Кубок Первого канала-2021 и вовсе стоит особняком. Приедут ли в феврале на Олимпиаду в Пекин игроки Национальной хоккейной лиги или нет, по-прежнему никто не знает. Вполне возможно, что московский этап Евротура задним числом окажется генеральным смотром сил перед олимпийским турниром. И львиная доля хоккеистов нынешнего созыва попадет в пекинскую заявку российской сборной. Поэтому ставки нынче высоки как никогда.

Еще один важный момент: нынешний Кубок Первого канала - дебютный турнир для тренерского штаба, которому поручено везти нашу национальную команду в Китай. Другого такого шанса у Алексея Жамнова и его помощников "сыграться" уже не будет. Очевидно, к своей первой проверке боем наши тренеры готовились тщательно. Форвард сборной Сергей Толчинский рассказал, что все игроки получили буклеты по тактике "кто, куда и когда бежит". В какой хоккей на основе этих рекомендаций будет играть сборная, от самого Жамнова узнать не удалось. На предматчевой пресс-конференции Алексей Юрьевич лишь открестился от навязших в зубах отсылок к "советскому хоккею". Мол, постараемся побольше играть в атаке, а остальное увидите сами.

Впрочем, совсем дистанцироваться от славного прошлого было невозможно, особенно в год 75-летия отечественного хоккея. Кстати, именно поэтому на матч с Канадой наши вышли в ретроформе, напоминающей о первой олимпийской победе наших хоккеистов в 1956 году. А непосредственно перед стартовым вбрасыванием состоялось чествование легенд, в числе которых были Борис Майоров, Борис Михайлов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов.

Да и первый соперник россиянам выпал такой, что без ностальгии было не обойтись. Пусть даже в Москву приехала не совсем та сборная Канады, собранная из игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге и европейских чемпионатах. Но канадцы - это канадцы в любом составе.

Любопытно, что капитанская нашивка в стартовом матче досталась защитнику Егору Яковлеву. Это при живом Вадиме Шипачеве, который капитанствовал на турнире в прошлом году. Впрочем, далеко идущих выводов делать не стоит. Из-за интенсивного графика (четыре матча за пять дней) состав сборной будет меняться, а вместе с ним, возможно, и капитан.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
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Как и обещал Жамнов, хозяева льда сразу рванули в атаку. И довольно быстро открыли счет: на пятой минуте на добивании первым оказался Егор Коршков - 1:0. Канадцы отыгрались во втором периоде, разыграв первое же большинство. На 28-й минуте отличился Брэндон Гормли - 1:1. Правда, уже на 29-й наши снова вышли вперед благодаря точному броску издалека Александра Елесина - 2:1. А под самый занавес второй 20-минутки россияне "закрыли гештальт", реализовав с четвертой попытки численное преимущество. Автором шайбы стал Никита Нестеров - 3:1.

В самом начале третьего периода грубо ошибся вратарь канадцев, чем воспользовался Шипачев - 4:1. Увлекшись атакой, россияне стали ошибаться в обороне и позволили канадцам один гол отквитать. В самой концовке "кленовые листья", сняв вратаря, сократили отставание до минимума. Но наша сборная победу удержала.

Завтра, 16 декабря, сборная России проведет второй матч на турнире против шведов.

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