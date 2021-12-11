Гончар: Если всего бояться, то лучше дома сидеть и не работать

С 15 по 19 декабря в Москве пройдет Кубок Первого канала по хоккею. На нем перед зрителями предстанет обновленный тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым. С одним из его ассистентов - Сергеем Гончаром, пообщался корреспондент "РГ". В частности, Гончар рассказал о подготовке к предстоящему турниру, а также о настрое хоккеистов НХЛ на Олимпиаду в Пекине.

Сергей, когда в последний раз вы были в Москве?

Сергей Гончар: В последний раз я был до пандемии, получается около двух с половиной лет назад.

Долго ли раздумывали над предложением войти в тренерский штаб сборной?

Сергей Гончар: Нет, недолго. Мы же с Алексеем Жамновым прекрасно знаем друг друга, играли вместе, у нас во многом совпадают взгляды. Так что за пару минут обо всем договорились. Я отвечаю за работу с защитниками, вместе с Сергеем Федоровым будем также заниматься игрой в большинстве.

Не пугает, что в последнее время после Олимпиад, где сборная не добивалась успехов, неудачи воспринимаются болезненно и тренеры становятся крайними?

Сергей Гончар: Нет, меня это не пугает. Если всего бояться, то лучше дома сидеть и не работать (смеется). Мы в хоккее выросли и привыкли ко всему уже, сами играли на Олимпиадах, так что прекрасно все понимаем. То, что после неудач болельщики так реагируют это нормально. Наши предыдущие поколения игроков приучили всех к победам.

Тот факт, что практически весь тренерский штаб сборной будет работать на Кубке Первого канала говорит о том, что до сих пор не исключается вариант, что игроки из НХЛ в итоге могут не поехать в Пекин? И тренеры решили посмотреть в деле игроков из КХЛ?

Сергей Гончар: Нам очень интересно посмотреть в деле тех игроков, которые выступают в КХЛ. Они все являются кандидатами в сборную, кто-то поедет на Олимпиаду, кто-то на чемпионат мира. Эти ребята - наш резерв. Тренерский штаб прибыл в Россию заранее еще до объявления состава. Мы смотрели матчи, я на компьютере отдельно начал просматривать игроков. В этом плюс современных технологий - можно работать и дистанционно.

В этом сезоне в НХЛ все только и говорят об Александре Овечкине, который показывает самую результативную игру в карьере. Вас это удивляет?

Сергей Гончар: От Овечкина мы все ждем яркой и результативной игры. Приучил он нас к этому. Другое дело, что не всегда у него это получалось сразу на старте сезона. Он начал набирать очки сразу с первого матча, и если удивляет, то только это. И на старте сезона Овечкин показал лучшую в карьере результативность.

Тот факт, что у него стало больше голевых передач, говорит о том, что Александр стал больше командным игроком?

Сергей Гончар: Думаю, что так и есть. Да и, к тому же, соперник зачастую ему уделяет куда больше внимания, а партнеры остаются свободными. С опытом это приходит, ты понимаешь, когда можешь сам решить ситуацию, когда лучше отдать передачу на партнера.

Может быть, на игру Овечкина влияет фактор Олимпийских игр, ведь он не скрывает, что хотел бы успешно выступить на них.

Сергей Гончар: Об этом вам лучше будет у него спросить.

Тренерский штаб сборной России не так давно летал в Северную Америку и встречался с хоккеистами. Какое настроение у игроков накануне Игр?

Сергей Гончар: Встреча прошла очень продуктивно. У всех ребят хорошее настроение, все готовы, заряжены на хороший результат.

Вы общаетесь с Евгением Малкиным, который пока не играет из-за травмы. Как у него дела, учитывая, что с центральными нападающими дела обстоят не так хорошо?

Сергей Гончар: Он уже катается вместе с командой, восстановление идет по плану. Никаких осложнений нет, так что мы надеемся, что к Олимпийским играм он наберет форму. Также по плану идет восстановление Никиты Кучерова.

С учетом проблем на позиции центрального нападающего насколько нужен сборной Евгений Кузнецов, над сокращением дисквалификации которого сейчас работает Федерация хоккея России?

Сергей Гончар: Конечно, такой хоккеист как Кузнецов нам очень нужен. И если получится добиться разрешения на то, чтобы он сыграл в Пекине, это будет усиление команды.

Вы отвечаете за защитников. Можете кого-то отметить из тех, кто выступает за океаном?

Сергей Гончар: Нет, не буду. Сейчас кого-то выделю, отмечу, а он играть перестанет (смеется). Это шутка, конечно же. Скажу так, наши ребята играют достойно, на своем уровне, кто-то лучше, кто-то чуть хуже. Главное, что все они играют, набрали ход. Надеюсь, что к Олимпиаде они будут находиться в самой оптимальной форме.

Вы живете за океаном, там нет разговоров о том, что игроки из НХЛ все же могут не поехать на Олимпиаду? Вот дипломатический бойкот уже некоторые страны объявили.

Сергей Гончар: Нет, я знаю ровно столько же, сколько и вы. Есть какие-то опасения из-за коронавируса. Но я сконцентрирован на работе и за этим не слежу - времени остается не так уж и много. Надо готовиться к Кубку Первого канала, просматривать игроков.

Первый этап Евротура у сборной получился не слишком успешным. В Москве будете играть на победу?

Сергей Гончар: А когда у нас стоит другая цель? Да, мы все будем делать для того, чтобы выступить успешно. Помимо этого нам надо посмотреть ребят, познакомить их с какими-то новыми схемами, моментами. Понятно, что сейчас новый тренерский штаб, новые требования, ребятам надо будет привыкнуть к этому. Так что помимо победы задача наладить с игроками взаимопонимание, подготовить их к следующим турнирам.

В какой хоккей будет играть сборная России под руководством Жамнова?

Сергей Гончар: Соперники следят за нами внимательно, так что пока всех карт раскрывать не буду.