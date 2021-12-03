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03.12.2021 14:04
Рубрика: Спорт

Майгуров назвал задачу сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022

Текст: Максим Домчев
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал задачу, которая будет поставлена перед сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС

В эфире телеканала "Россия 24" Майгуров заявил о том, что минимум должно быть завоевано две медали.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Минимальный успех - две медали, одна должна быть золотой. В любой гонке. Личная медаль, конечно, ценнее, но эстафетная тоже показывает, насколько сейчас команда сильна. Олимпиада - это турнир сюрпризов, где никогда невозможно прогнозировать, кто именно выиграет медали", - сказал он.

Глава СБР добавил, что окончательный состав команды на ОИ-2022 будет сформирован после Нового года, после чего изменения будут уже минимальными.

"Мы не сбрасываем со счетов текущие гонки Кубка мира, потому что у нас есть шанс в мужской команде заработать еще одну квоту на Олимпиаду, если мы после этапа в Рупольдинге переместимся с четвертого места на третье, для этого нам нужно обогнать команду Германии", - добавил Майгуров.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Спорт Биатлон Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Пекине