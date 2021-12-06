Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Новости

Эксперты посчитали, сколько получают самозанятые 18:35
Опрос: Половина инвесторов считают российский рынок привлекательным 18:17
В московском метро машинисту стало плохо 18:16
В СК завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте 18:11
Бойца ММА и блогера Чоршанбиева выдворят из России 17:46
Трутнев исключил возможность сдачи Курильских островов в аренду 17:40
Суд взыскал с ЦСКА 348 млн рублей в пользу подрядчика строительства арены 17:34
Власти Москвы призвали отказаться от автомобилей из-за метели 7 декабря 17:04
Матвиенко: Король Бахрейна хочет посетить Москву 16:52
Названы сроки расширения дальневосточной ипотеки на врачей и учителей 16:36
Греф предсказал повышение ключевой ставки до конца года 16:29
Филипп Киркоров заявил об оплате всех штрафов 16:22
Луноход Yutu-2 заметил загадочный куб на обратной стороне Луны 16:22
Юристы напомнили о правилах остекления балконов в России 16:21
Минэкономики Германии назвало условие запуска "Северного потока-2" 16:13
Топ-10 кроссоверов ноября: "китайцы" впервые ворвались в пятерку 16:07
В Кремле оценили влияние судебных решений на признание геноцида жителей СССР 16:01
Депутат: Центр Гамалеи назвал срок вынесения заключения об опасности "омикрона" 15:57
В Минске заявили о конкретных мерах в ответ на санкции Запада 15:50
Названа дата открытия горнолыжного сезона на курорте Домбай 15:45
Один человек мог стать источником 90% заражений "дельтой" в России 15:40
Синоптик предсказал сильнейший за послевоенную историю снегопад в Москве 15:29
"Газпром": Из хранилищ Европы выкачана уже четверть запасов газа 15:27
Путин 7 декабря откроет движение на новых станциях московского метро 15:25
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
06.12.2021 17:10
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым назвал состав на Кубок Первого канала по хоккею, который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.
Игрок сборной России Павел Карнаухов. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок сборной России Павел Карнаухов. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Игрок сборной России Павел Карнаухов. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

На втором этапе Евротура со сборной России будет работать тренерский штаб, которому предстоит возглавлять команду на Олимпийских играх в Пекине. Главным тренером будет Алексей Жамнов, его помощниками - Алексей Кудашов, Сергей Федоров и Сергей Гончар. Вместо Евгения Набокова, который отвечает за работу с вратарями, на турнире эту функцию будет выполнять Сергей Наумов.

Фото: РИА Новости
У молодежной сборной РФ по хоккею второй раз за месяц сменился наставник

В состав вошли три вратаря: Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА) и Иван Федотов (ЦСКА); 10 защитников: Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин и Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Артем Минулин ("Металлург", Магнитогорск), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба - "Авангард"), Егор Яковлев ("Металлург", Магнитогорск); 19 нападающих: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба - "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба - "Динамо", Москва), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все - "Авангард"), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все - СКА), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург", Магнитогорск), Егор Коршков ("Локомотив"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

Сборная России проведет четыре матча: против команд Канады (15 декабря, начало матча - 18:30 мск), Швеции (16 декабря, 18:30 мск), Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).

Россияне после первого этапа Евротура занимают третье место в общем зачете.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спорт Хоккей Евротур Кубок Первого канала по хоккею