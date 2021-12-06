Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Жамновым назвал состав на Кубок Первого канала по хоккею, который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

На втором этапе Евротура со сборной России будет работать тренерский штаб, которому предстоит возглавлять команду на Олимпийских играх в Пекине. Главным тренером будет Алексей Жамнов, его помощниками - Алексей Кудашов, Сергей Федоров и Сергей Гончар. Вместо Евгения Набокова, который отвечает за работу с вратарями, на турнире эту функцию будет выполнять Сергей Наумов.

В состав вошли три вратаря: Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА) и Иван Федотов (ЦСКА); 10 защитников: Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин и Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Артем Минулин ("Металлург", Магнитогорск), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба - "Авангард"), Егор Яковлев ("Металлург", Магнитогорск); 19 нападающих: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба - "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба - "Динамо", Москва), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все - "Авангард"), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все - СКА), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург", Магнитогорск), Егор Коршков ("Локомотив"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

Сборная России проведет четыре матча: против команд Канады (15 декабря, начало матча - 18:30 мск), Швеции (16 декабря, 18:30 мск), Чехии (18 декабря, 15:30 мск) и Финляндии (19 декабря, 15:30 мск).

Россияне после первого этапа Евротура занимают третье место в общем зачете.