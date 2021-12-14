Алексей Жамнов: Сборная России постарается больше играть в атаке

Алексей Жамнов (слева) и игроки сборной России на тренировке перед матчами на Кубок Первого канала Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кто будет капитаном сборной?

Алексей Жамнов: По поводу капитана, завтра узнаете. У нас график плотный. Все понимают, что присутствующие ребята все будут играть. Возможно, получится так, что на одни игры будет выводить команду один капитан, на другие - другой.

Почему все-таки не вызвали в команду Антона Бурдасова из СКА и Константина Окулова из ЦСКА?

Алексей Жамнов: Во-первых, мы никого не списываем. Следим за всеми, даже если не вызвали. Знаем Бурдасова, Окулова, но на данном этапе посчитали, что хотим посмотреть других ребят. Всех ребят знаем, но сейчас остановились на этих.

Ваши предшественники много говорили о советском хоккее. А в какой хоккей собирается играть ваша сборная?

Алексей Жамнов: У нас был всего лишь один день. Надеюсь, ребята увидели, услышали нас в плане тактических схем. За один день тяжело преподнести всю информацию. Мы постараемся потихоньку объяснить игрокам все, что мы от них хотим. Надеюсь, завтра сами все увидите. Я понял: раньше говорили про тотальный, доминирующий хоккей. Чтобы вам было ясно и понятно, мы постараемся больше играть в атаке.

Матч с Канадой, пусть даже собранной из игроков, выступающих в Европе, для вас рядовой или все-таки особенный?

Алексей Жамнов: У этих матчей многолетняя история. Принципиальная игра, мы на нее настраиваемся. Мы играем у себя дома, болельщики ждут победу. У нас одна задача - победить.