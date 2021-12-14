Алексей Жамнов: Сборная России постарается больше играть в атаке

Новости

В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год 20:05
Цена газа в Европе превысила 1500 долларов впервые с октября 19:37
Поликлиники страны реорганизуют по единому стилю 19:35
Медведев призвал США не продвигать бездумно НАТО на восток 19:30
В "ЕР" предложили отменить налог на прибыль для сельских домов культуры 19:30
Как прошла Неделя российского интернета на ВДНХ 19:21
В Москве ребенок выпал из окна частного детсада 19:15
Захарова: РФ оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС 18:59
В Минске заявили, что судьбы мигрантов для Европы - лишь воображаемое поле боя 18:59
В Москве пройдет финал студенческого киберспортивного турнира "Битва за науку" 18:54
ДНР: Украинские власти разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса 18:37
Лукашенко ввел уголовную ответственность за призывы к санкциям против Минска 18:36
Голикова: Все действительные в РФ ПЦР-тесты могут выявить "омикрон" 18:21
Госдума приняла во II чтении штрафы за аферы с ящиками для пожертвований 18:01
Собянин расширил проект имущественной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот 18:00
Девочка с "маской Бэтмена" вылечилась и уехала из Краснодара на родину 18:00
В столичном метро запустили поезд, посвященный Году науки и технологий 17:50
Новокузнецк стал лидером по сокращению выбросов в атмосферу в 2021 году 17:47
Собянин озвучил новый порядок действия QR-кодов 17:46
Центр Чумакова: Комбинированная вакцина против гриппа и COVID имеет усиливающий эффект 17:39
Путин выступил против введения под Новый год QR-кодов на транспорте 17:37
Путин пошутил про уплату штрафов на госуслугах 17:28
Учеба и проживание в специальных учебных центрах будут бесплатными 17:24
Голикова назвала неустойчивым снижение заболеваемости COVID-19 в регионах 17:08
Замдиректора Центра им. Гамалеи: Ревакцинировать каждые три месяца нецелесообразно 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 18:50
Рубрика: Спорт

Алексей Жамнов: Сборная России постарается больше играть в атаке

Текст: Илья Соболев
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о подготовке к домашнему этапу Евротура, Кубку Первого канала. Напомним, уже завтра наши сыграют на турнире с канадцами.
Алексей Жамнов (слева) и игроки сборной России на тренировке перед матчами на Кубок Первого канала Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Алексей Жамнов (слева) и игроки сборной России на тренировке перед матчами на Кубок Первого канала Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Алексей Жамнов (слева) и игроки сборной России на тренировке перед матчами на Кубок Первого канала Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кто будет капитаном сборной?

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Назван состав молодежной сборной России по хоккею на молодежный чемпионат мира

Алексей Жамнов: По поводу капитана, завтра узнаете. У нас график плотный. Все понимают, что присутствующие ребята все будут играть. Возможно, получится так, что на одни игры будет выводить команду один капитан, на другие - другой.

Почему все-таки не вызвали в команду Антона Бурдасова из СКА и Константина Окулова из ЦСКА?

Алексей Жамнов: Во-первых, мы никого не списываем. Следим за всеми, даже если не вызвали. Знаем Бурдасова, Окулова, но на данном этапе посчитали, что хотим посмотреть других ребят. Всех ребят знаем, но сейчас остановились на этих.

Ваши предшественники много говорили о советском хоккее. А в какой хоккей собирается играть ваша сборная?

Алексей Жамнов: У нас был всего лишь один день. Надеюсь, ребята увидели, услышали нас в плане тактических схем. За один день тяжело преподнести всю информацию. Мы постараемся потихоньку объяснить игрокам все, что мы от них хотим. Надеюсь, завтра сами все увидите. Я понял: раньше говорили про тотальный, доминирующий хоккей. Чтобы вам было ясно и понятно, мы постараемся больше играть в атаке.

Матч с Канадой, пусть даже собранной из игроков, выступающих в Европе, для вас рядовой или все-таки особенный?

Алексей Жамнов: У этих матчей многолетняя история. Принципиальная игра, мы на нее настраиваемся. Мы играем у себя дома, болельщики ждут победу. У нас одна задача - победить.

Спорт Хоккей Евротур Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею