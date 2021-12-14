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Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет с Канадой в стартовом матче домашнего этапа Евротура

Текст: Максим Домчев, Илья Соболев
В среду в Москве на арене в "Парке легенд" стартует второй этап хоккейного Евротура - Кубок Первого канала. В стартовом матче хозяева турнира сыграют с Канадой.
Алексей Жамнов был ярким игроком. Посмотрим, каким он окажется тренером. Фото: Михаил Синицын Алексей Жамнов был ярким игроком. Посмотрим, каким он окажется тренером. Фото: Михаил Синицын
Алексей Жамнов был ярким игроком. Посмотрим, каким он окажется тренером. Фото: Михаил Синицын

Кубок Первого канала всегда был смотром наших лучших сил, выступающих в Континентальной хоккейной лиге, важным этапом подготовки к весеннему чемпионату мира. Но сейчас в свете Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине в феврале, ценность турнира стала даже выше.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Во-первых, в Москве дебютирует тренерский штаб, который и повезет сборную России в Пекин. Он был сформирован, по сути, совсем недавно, в октябре, и еще не имел совместной "игровой практики". На Кубок Карьяла в Финляндию сборную в экспериментальном составе возили совсем другие люди. Кубок Первого канала станет первой притиркой специалистов друг к другу. Напомним, главным тренером сборной назначен Алексей Жамнов. А помогать ему будут наставники московского "Динамо" Алексей Кудашов, ЦСКА Сергей Федоров, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Во-вторых, да, пока в Пекин едут игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге. Ведущие сборные будут комплектоваться преимущественно из них. Но все еще может измениться. До 10 января НХЛ имеет право отказаться от Олимпиады, если посчитает, что ситуация с коронавирусом ухудшилась. Таким образом, Кубок Первого канала задним числом может стать генеральной репетицией перед олимпийским турниром. Недаром на московский этап Евротура вне конкурса заявились канадцы. Так же было и перед Играми-2018 в корейском Пхенчхане, на которые НХЛ изначально игроков не отпустила. Для Канады московский турнир - отличная возможность проверить игроков, выступающих в Европе.

Кубок Первого канала станет дебютным турниром для тренерского штаба, который повезет сборную России на Олимпиаду в Пекин

Что касается наших, даже если НХЛ доберется до Пекина, из нынешней команды кто-то обязательно попадет в олимпийский состав, учитывая лакуны в нашей сборной по некоторым позициям. Это подтвердил и один из тренеров нашей команды Сергей Гончар, с которым "РГ" поговорила накануне турнира.

Сергей, когда в последний раз вы были в Москве?

Сергей Гончар: В последний раз я был до пандемии, получается около двух с половиной лет назад.

Долго ли раздумывали над предложением войти в тренерский штаб сборной?

Сергей Гончар: Нет, недолго. Мы же с Алексеем Жамновым прекрасно знаем друг друга, играли вместе, у нас во многом совпадают взгляды. Так что за пару минут обо всем договорились. Я отвечаю за работу с защитниками, вместе с Сергеем Федоровым будем также заниматься игрой в большинстве.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гончар: Если всего бояться, то лучше дома сидеть и не работать

Не пугает, что в последнее время после Олимпиад, где сборная не добивалась успехов, неудачи воспринимаются болезненно и тренеры становятся крайними?

Сергей Гончар: Нет, меня это не пугает. Если всего бояться, то лучше дома сидеть и не работать (смеется). Мы в хоккее выросли и привыкли ко всему уже, сами играли на Олимпиадах, так что прекрасно все понимаем. То, что после неудач болельщики так реагируют - это нормально. Наши предыдущие поколения игроков приучили всех к победам.

Тот факт, что практически весь тренерский штаб сборной будет работать на Кубке Первого канала, говорит о том, что до сих пор не исключается вариант, что игроки из НХЛ в итоге могут не поехать в Пекин? И тренеры решили посмотреть в деле игроков из КХЛ?

Сергей Гончар: Нам очень интересно посмотреть в деле тех игроков, которые выступают в КХЛ. Они все являются кандидатами в сборную, кто-то поедет на Олимпиаду, кто-то - на чемпионат мира. Эти ребята - наш резерв. Тренерский штаб прибыл в Россию заранее, еще до объявления состава. Мы смотрели матчи, я на компьютере отдельно начал просматривать игроков. В этом плюс современных технологий - можно работать и дистанционно.

Первый этап Евротура у сборной получился не слишком успешным. В Москве будете играть на победу?

Сергей Гончар: А когда у нас стоит другая цель? Да, мы все будем делать для того, чтобы выступить успешно. Помимо этого нам надо посмотреть ребят, познакомить их с какими-то новыми схемами, моментами. Понятно, что сейчас новый тренерский штаб, новые требования, ребятам надо будет привыкнуть к этому. Так что помимо победы задача - наладить с игроками взаимопонимание, подготовить их к следующим турнирам.

В какой хоккей будет играть сборная России под руководством Жамнова?

Сергей Гончар: Соперники следят за нами внимательно, так что пока всех карт раскрывать не буду.

Где будем смотреть

15 декабря, среда

Первый канал

18:30. Россия - Канада. Прямая трансляция.

Команда

Состав сборной России

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург" Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Семен Чистяков, Дамир Шарип­зянов (оба - "Авангард").

Нападающие: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба - "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба - "Динамо" М), Михаил Гри­горенко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все - "Авангард"), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все - СКА), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг), Егор Коршков ("Локомотив"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

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