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Рубрика: Спорт

Назван состав молодежной сборной России по хоккею на молодежный чемпионат мира

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею назвал состав команды для участия в чемпионате мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.
Игрок ХК "Спартак" Егор Савиков. Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Игрок ХК "Спартак" Егор Савиков. Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Игрок ХК "Спартак" Егор Савиков. Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. Сборной России будет руководить Сергей Зубов, назначенный на этот пост совсем недавно. На турнир отправятся 25 хоккеистов. Стоит отметить, что впервые за долгое время в российской команде нет ни одного игрока, выступающего за океаном.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В составе команды: три вратаря - Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов ("Локомотив"), Максим Моторыгин (ЦСК ВВС), восемь защитников - Владимир Грудинин (ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все - СКА), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Никита Новиков ("Динамо" М), Егор Савиков ("Спартак"), Кирилл Стеклов ("Витязь") и 14 нападающих - Иван Дидковский ("Динамо" М), Никита Гуслистов ("Северсталь"), Иван Зинченко ("Витязь"), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба - "Спартак"), Семен Демидов, Матвей Мичков, Федор Свечков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков (все - СКА), Александр Пашин ("Салават Юлаев"), Павел Тютнев ("Локомотив"), Данила Юров ("Металлург" Мг).

В среду, 15 декабря, команда отправится в Канаду через Хельсинки. Накануне МЧМ будут сыграны два контрольных матча - 19 декабря против сборной Германии и 22 декабря - против сборной Канады.

Главный тренер Сергей Зубов прокомментировал окончательный состав команды: "Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким позициям были серьезные дебаты. Поговорили индивидуально со всеми ребятами, которые покидают сбор. Поблагодарили всех, к их работе претензий нет",- приводит его слова сайт ФХР.

Зубов добавил, что один из кандидатов в команду - Иван Мирошниченко - в итоге не попал на МЧМ из-за того, что не находится в оптимальной форме.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе МЧМ (время московское):

27 декабря, 00:30 - Россия - Швеция

28 декабря, 00:30 - Россия - Швейцария

30 декабря, 00:30 - Словакия - Россия

1 января, 05:30 - США - Россия

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