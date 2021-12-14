Новости

Песков: Россия в случае с "омикроном" будет надеяться на лучшее, но готовиться к худшему 12:46
Штраф в 1 млн рублей присудили СМИ-иноагенту The Insider за отсутствие маркировки 12:32
Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист" 12:18
В Минске принят законопроект о геноциде белорусского народа в годы войны 12:18
Оперштаб: В Москве выявлено 1 976 новых случаев COVID-19 12:13
В электричках разрешили возить лыжи бесплатно 11:43
На Netflix подали иск на 10 млн из-за фильма "Пятница" с Козловским 11:42
Студенческие научные сообщества смогут получать гранты на развитие 11:42
МИД РФ: Минск не просил Москву помочь в урегулировании миграционного кризиса 11:40
В Москве нашли 260 тысяч "квадратов" недвижимости без хозяина 11:31
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище 11:29
ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни 11:27
Австрия ожидает, что "Северный поток-2" вскоре будет запущен 11:15
В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля 11:11
Власти Москвы расширили зону парковок для резидентов 10:40
ВОЗ прогнозирует рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона" 10:35
Цены на газ в Европе поднялись выше 1400 долларов 10:34
Мурашко: Каждого пациента в РФ удалось обеспечить медпомощью в пандемию 10:33
В Хабаровском крае проверили семьи школьниц, избивших человека до смерти 10:29
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за угрозы России 10:17
В Минздраве рассказали, кому необходимо ревакцинироваться 10:14
Экс-президенты Бразилии подписали письмо в защиту Ассанжа 10:13
Российские вертолетоносцы вооружат ударными беспилотниками 10:11
В центре Гамалеи рассказали, когда завершат испытания назальной вакцины 10:08
ЦОДД настоятельно попросил водителей в Москве отказаться от автомобилей 10:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
14.12.2021 12:18
Рубрика: Спорт

Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист"

Текст: Максим Домчев
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Российский нападающий Анатолий Голышев подписал контракт с "Автомобилистом". Попытка 26-летнего форварда закрепиться в НХЛ не увенчалась успехом.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Хоккеист "Салавата Юлаева" Хохряков дисквалифицирован на четыре матча

Как сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги, контракт Голышева в "Автомобилистом" рассчитан до конца нынешнего сезона. До этого российский форвард пробовал свои силы в Национальной хоккейной лиге, но не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

В марте нынешнего года Голышев покинул "Автомобилист" и подписал контракт с "Нью-Йорк Айлендерс". Но так и не провел ни одного матча за клуб, поскольку был отправлен в фарм-клуб - "Бриджпорт Айлендерс", за который провел 15 матчей и набрал 7 очков (5 шайб и 2 голевые передачи).

В составе "Автомобилиста" Голышев выступал с 2021 года и в 403 встречах отметился 220 очками (109 голов и 111 передач).

В регионах Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист" Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Чемпионат КХЛ 2021/2022