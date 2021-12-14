Хоккеист Голышев вернулся из НХЛ в "Автомобилист"

Российский нападающий Анатолий Голышев подписал контракт с "Автомобилистом". Попытка 26-летнего форварда закрепиться в НХЛ не увенчалась успехом.

Как сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги, контракт Голышева в "Автомобилистом" рассчитан до конца нынешнего сезона. До этого российский форвард пробовал свои силы в Национальной хоккейной лиге, но не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

В марте нынешнего года Голышев покинул "Автомобилист" и подписал контракт с "Нью-Йорк Айлендерс". Но так и не провел ни одного матча за клуб, поскольку был отправлен в фарм-клуб - "Бриджпорт Айлендерс", за который провел 15 матчей и набрал 7 очков (5 шайб и 2 голевые передачи).

В составе "Автомобилиста" Голышев выступал с 2021 года и в 403 встречах отметился 220 очками (109 голов и 111 передач).