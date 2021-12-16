Карпин прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, комментируя итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА, отметил, что соперники очень интересные команды с разными стилями игры.

Напомним, в четверг в Ньоне прошла жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. В лиге В сборная России оказалась в одной группе с командами Исландии, Израиля и Албании.

После жеребьевки Валерий Карпин высказал свое мнение относительно соперников.

"Интересная жеребьёвка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль - больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания - в чем-то схожа с Израилем, хотя много футболистов, играющих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние", - приводит слова Карпина сайт РФС.

Он отметил, что не стал бы считать сборные России и Исландии фаворитами, а Албания и Израиль способны попортить нервы.