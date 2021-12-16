Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА

В Лиге наций сборная России по футболу сыграет в одной группе с командами Исландии, Албании и Израиля.

В четверг в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового раунда Лиги наций, турнира, который за короткий срок завоевал признание, заменив большое количество товарищеских игр. Старт нового сезона - в июне 2022 года, летом 2023 года пройдут игры финальной части.

Как и в предыдущем розыгрыше, турнир состоит из трех лиг по 16 сборных и четвертой лиги, в которой будет семь команд.

Сборная России продолжит выступать в Лиге В. По итогам жеребьевки в одной группе с россиянами оказались команды Исландии, Албании и Израиля.

Победители групп получат повышение в статусе, то есть сыграют в Лиге наций-2024/25 лигой выше. Команды, занявшие в лигах А и В четвертые места, опустятся лигой ниже.