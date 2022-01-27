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27.01.2022 21:09
Рубрика: Спорт

Сборная Ирана по футболу вышла в финальную часть ЧМ-2022

Текст: Максим Домчев
Сборная Ирана стала 14-й командой, вышедшей в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В четверг в матче седьмого тура азиатского отборочного турнира иранцы на своем поле принимали Ирак. Матч завершился со счетом 1:0, а автором решающего забитого мяча стал Мехди Тареми. Он отличился на 48-й минуте встречи.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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После этой победы на счету сборной Ирана стало 19 очков, и она гарантировала себе поездку в Катар. По регламенту турнира на ЧМ-2022 напрямую выходят по две сильнейших команды из двух групп, а третьи места проведут стыковые матчи.

Иранцы стали 14-й командой, которая обеспечила себе место на чемпионате мира. До нее это сделали сборные Катара, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Швейцарии, Франции, Хорватии, Дании, Англии и Нидерландов.

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