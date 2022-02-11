Камила Валиева провела две тренировки на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева, подробности дела которой сегодня обнародовало Международное агентство тестирования (ITA), провела уже две тренировки на Олимпийских играх в Пекине.

На утреннюю тренировку на главной ледовой арене Валиева вышла с опозданием и не делала прогон короткой программы, ограничившись отработкой сольных элементов.

На льду также занималась Александра Трусова и Анна Щербакова. Трусова в прокате короткой программы упала с тройного акселя, далее исполнила каскады "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной лутц - тройной тулуп". Щербакова сделала двойной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп".

Валиева также появилась на дневной тренировке на запасном катке. Там также присутствовали все тренеры "Хрустального" - Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.