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11.02.2022 08:34

Камила Валиева провела две тренировки на Олимпиаде в Пекине

Текст: Анна Козина (Пекин)
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева, подробности дела которой сегодня обнародовало Международное агентство тестирования (ITA), провела уже две тренировки на Олимпийских играх в Пекине.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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На утреннюю тренировку на главной ледовой арене Валиева вышла с опозданием и не делала прогон короткой программы, ограничившись отработкой сольных элементов.

На льду также занималась Александра Трусова и Анна Щербакова. Трусова в прокате короткой программы упала с тройного акселя, далее исполнила каскады "тройной флип - тройной тулуп" и "тройной лутц - тройной тулуп". Щербакова сделала двойной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп".

Валиева также появилась на дневной тренировке на запасном катке. Там также присутствовали все тренеры "Хрустального" - Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

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