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10.02.2022 09:33
Рубрика: Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных сообщила о беременности

Текст: Максим Домчев

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин ждут второго ребенка.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Ильиных и Полунин разместили в социальных сетях фотографию, на которой видно заметно округлившийся живот экс-фигуристки. "Как думаете, у Мира братик или сестричка?" - подписала Ильиных фото для одного из журналов в Instagram.

У пары это будет второй ребенок. Первый родился в январе 2020 года. Мальчику дали весьма необычное имя Мир.

Елена Ильиных выступала в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду. На олимпиаде в Сочи они завоевала золото в командном турнире, а также бронзу в турнире танцевальных пар.

Спорт Фигурное катание