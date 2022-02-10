Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ильиных сообщила о беременности

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин ждут второго ребенка.

Ильиных и Полунин разместили в социальных сетях фотографию, на которой видно заметно округлившийся живот экс-фигуристки. "Как думаете, у Мира братик или сестричка?" - подписала Ильиных фото для одного из журналов в Instagram.

У пары это будет второй ребенок. Первый родился в январе 2020 года. Мальчику дали весьма необычное имя Мир.

Елена Ильиных выступала в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду. На олимпиаде в Сочи они завоевала золото в командном турнире, а также бронзу в турнире танцевальных пар.