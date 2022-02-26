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Рубрика: Спорт

Россияне Магомедшарипов и Токов одержали победы на турнире Bellator 275

Текст: Максим Домчев
Фото: David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images Фото: David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images
Фото: David Fitzgerald/Sportsfile via Getty Images

Российские бойцы ММА Хасан Магомедшарипов и Владимир Токов добились побед на турнире Bellator 275 в Дублине.

Боец ММА Исмаилов победил Дурадолу в поединке по правилам бокса

Непобежденный Хасан Магомедшарипов в поединке против испанца Хосе Санчеса выглядел предпочтительнее соперника. По итогам трех раундов россиянин победил единогласным решением судей. Для Магомедшарипова это седьмая победа в семи боях.

Добился успеха и Владимир Токов. Единогласным решением судей он одолел итальянца Даниэле Скатицци. Неудача постигла Кирилла Сидельникова, уступившего турку Гокхану Сариджаме.

В главном событии турнира - чемпионском поединке в среднем весе - представитель Нидерландов Гегард Мусаси нокаутировал в первом раунде американца Остина Вандерфорда.

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