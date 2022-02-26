Медведев назвал причину поражения от Надаля в Акапулько

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале турнира в Акапулько от Рафаэля Надаля.

Утром в субботу Медведев уступил испанцу в двух сетах со счетом 3:6, 3:6 и не смог пробиться в финал турнира. После матча Медведев назвал причины неудачи.

"Сегодня я играл недостаточно хорошо для того, чтобы конкурировать с такими игроками как Надаль. Допустил слишком много ошибок, результат говорит о том же", - констатировал Медведев.

По мнению россиянина в матче против Надаля ему не хватило энергии.

"Сегодня чувствовал поддержку от болельщиков, но не сумел разжечь огонь в себе. Мексиканская публика была великолепна, я был рад вернуться в Акапулько", - сказал Медведев.