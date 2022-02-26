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26.02.2022 09:34
Рубрика: Спорт

Медведев уступил Надалю в полуфинале теннисного турнира в Акапулько

Текст: Максим Домчев
Это был матч Даниила Медведева.Он великолепно подавал, былвездесущ на задней линии, доставал любые мячи. Новак Джокович -великий чемпион, но этот титулзаслужил соперник. Фото: Gettyimages Это был матч Даниила Медведева.Он великолепно подавал, былвездесущ на задней линии, доставал любые мячи. Новак Джокович -великий чемпион, но этот титулзаслужил соперник. Фото: Gettyimages
Это был матч Даниила Медведева.Он великолепно подавал, былвездесущ на задней линии, доставал любые мячи. Новак Джокович -великий чемпион, но этот титулзаслужил соперник. Фото: Gettyimages

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал проходящего в Мексике крупного теннисного турнира.

В полуфинале Медведев встречался с испанцем Рафаэлем Надалей, которому уступил в напряженном матче в финале Открытого чемпионата Австралии. Россиянин накануне матча сказал, что это будет шанс отомстить за ту неудачу.

Чешский теннисист Иржи Веселы помог Медведеву стать первой ракеткой мира

Не получилось. Надаль выиграл оба сета с одинаковым счетом 6:3, и вышел в финал, где его ожидает матч против британца Кэмерона Норри.

Медведев в понедельник официально станет первой ракеткой мира.

Спорт Теннис