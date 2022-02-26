Медведев уступил Надалю в полуфинале теннисного турнира в Акапулько

Это был матч Даниила Медведева.Он великолепно подавал, былвездесущ на задней линии, доставал любые мячи. Новак Джокович -великий чемпион, но этот титулзаслужил соперник. Фото: Gettyimages

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в финал проходящего в Мексике крупного теннисного турнира.

В полуфинале Медведев встречался с испанцем Рафаэлем Надалей, которому уступил в напряженном матче в финале Открытого чемпионата Австралии. Россиянин накануне матча сказал, что это будет шанс отомстить за ту неудачу.

Не получилось. Надаль выиграл оба сета с одинаковым счетом 6:3, и вышел в финал, где его ожидает матч против британца Кэмерона Норри.

Медведев в понедельник официально станет первой ракеткой мира.