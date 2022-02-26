Чешский теннисист Иржи Веселы помог Медведеву стать первой ракеткой мира

Даниил Медведев: Пока рано говорить о начале новой эпохи, но это значимый момент для меня и моей команды. Фото: AP

Подсчеты гипотетических и реальных шансов Медведева возглавить рейтинг идут уже довольно давно. Как же это в итоге стало возможным? Даниил и Новак участвовали в параллельных турнирах ATP-500 в Акапулько и Дубае и вели заочную борьбу за звание первой ракетки мира. Расклады были такими: тот теннисист, который пройдет хотя бы на круг дальше оппонента, станет номером один. Если же оба покажут одинаковый результат, то преимущество будет на стороне Медведева.

И вот все решилось в четвертьфинале. Джокович неожиданно уступил 123-й ракетке мира, чешскому квалифайеру Иржи Веселы в двух сетах (4:6, 6:7 (4:7). Таким образом, серб не сумел защитить очки, завоеванные в Дубае в 2020 году. В лайф-рейтинге у Джоковича высветилось 8465 баллов. А в обновленной версии у Медведева будет как минимум 8525. Таким образом, российский игрок впервые с 2001 года станет лидером мирового тенниса в одиночном разряде. Есть и еще одно достижение, выходящее за рамки национального. Даниил будет первым игроком не из "Большой четверки" (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей), кому удалось возглавить рейтинг АТР с 1 февраля 2004-го.

Но пока Медведев еще продолжает борьбу за титул в Акапулько. В четвертьфинале Медведев обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счетом 6:2, 6:3. И на корт он выходил, зная о своем новом статусе.

- Нелегко настраиваться на матч, когда получаешь такие новости в течение дня, - приводит слова Медведева официальный сайт ATP. - Первой целью для меня было победить, потому что я здесь для того, чтобы стараться выигрывать в каждом матче, в котором играю. Но это определенно отличная новость.

А какая будет еще лучше? Определенно взять реванш у испанца Рафаэля Надаля за недавнее поражение в финале Australian Open, где Даниил вел 2:0 по сетам. Такая возможность представится в полуфинале в Акапулько. В своем матче 1/4 финала Рафа обыграл американца Томми Пола. Так что нас ждет захватывающее противостояние.

Даниил Медведев - третий россиянин на вершине рейтинга ATP после Евгения Кафельникова в 1999 году и Марата Сафина в 2001-м

- Играть против Надаля, это всегда особое удовольствие, - говорил Медведев, когда его соперник не был еще точно известен. - Я должен учиться у лучших, то есть у Рафаэля, Роджера, Новака, Энди. Всегда, когда они проигрывали в тяжелом матче, они пытались взять реванш. Иногда им это удавалось, иногда нет. Это то, что я собираюсь попытаться сделать, если выйду на Рафу.

Когда полуфинальная пара определилась, Надаль сразу отметил, что его ждет непростое испытание: "Все знают, сколь сложным был финал в Австралии. В Акапулько будет еще одна битва. Он хорош и уверен в своих силах. Но и я постараюсь сыграть на высшем уровне".

Статистика

Кто из россиян возглавлял мировой рейтинг

Евгений Кафельников: был на вершине шесть недель - с 3.05 по 13.06.1999 года.

Марат Сафин: трижды поднимался на первую строчку и в общей сложности провел в ранге первой ракетки мира девять недель - с 20.11 по 3.12.2000, с 29.01 по 25.02.2001 и с 2.04 по 22.04.2001.

Мария Шарапова: с перерывами возглавляла рейтинг 21 неделю - с 22.08 по 28.08.2005, с 12.09 по 23.10.2005, с 29.01 по 18.03.2007, с 19.05 по 8.06.2008, с 11.06 по 8.07.2012.

Динара Сафина: не выиграв ни одного турнира "Большого шлема" (в отличие от соотечественников в этом списке), была первой дважды и даже установила российский рекорд непрерывного нахождения на вершине рейтинга (25 недель) - с 20.04 по 11.10.2009, с 26.10 по 01.11.2009.