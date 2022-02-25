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25.02.2022 20:15
Рубрика: Спорт

Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Текст: Максим Домчев

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Дохе.

Соперником Рублева в полуфинале был теннисист из Польши Хуберт Хуркач. Россиянин - седьмой в рейтинге АТР, а его оппонент занимает 11-ю строчку.

В первой партии чуть предпочтительнее выглядел польский теннисист, добившийся успеха - 6:3. Рублев в упорной борьбе выиграл второй сет - 7:5, а в решающей партии дело дошло до тай-брейка, где россиянин смог вырвать победу - 7:6 (7/5).

Соперником Рублева в финале станет победитель матча между чехом Иржи Веселы и канадцем Денисом Шаповаловым.

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